В Украине запретили HD REZKA, Амедиатеку и еще 14 российских видеосервисов

Нацсовет по телевидению и радиовещанию пополнил список запрещенных сайтов. В него вошли еще 16 медиасервисов, связанных с россией.
Теперь они не могут транслироваться в Украине.
Речь идет о таких сайтах:
Основанием для запрета стало несоответствие структуры собственности этих ресурсов или их полная или преимущественная направленность на территорию и аудиторию России
Сейчас в список сервисов, связанных с рф, уже внесли 22 медиасервиса.
Ранее мы писали, что PepsiCo и Mars внесли в список международных спонсоров войны.
Фото: Business Magazine