В Украине запретили HD REZKA, Амедиатеку и еще 14 российских видеосервисов

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Ирина Маймур
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Нацсовет по телевидению и радиовещанию пополнил список запрещенных сайтов. В него вошли еще 16 медиасервисов, связанных с россией.

Теперь они не могут транслироваться в Украине.

Речь идет о таких сайтах:

  • 24ТВ (24TV)
  • Амедиатека (Amediateka)
  • Баскино
  • Filmix
  • HD REZKA
  • KINOGO
  • Кинокрад
  • Киноточка
  • KinoZapas
  • Kion
  • Viju
  • ГидОнлайн
  • Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV).
  • Смотрешка (Smotreshka).
  • Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino и TV onlain).
  • Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 каналов besplatno).

Основанием для запрета стало несоответствие структуры собственности этих ресурсов или их полная или преимущественная направленность на территорию и аудиторию России

Сейчас в список сервисов, связанных с рф, уже внесли 22 медиасервиса.

Ранее мы писали, что PepsiCo и Mars внесли в список международных спонсоров войны.

Фото: Business Magazine

Опубликовано: 10 ноября 2023
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