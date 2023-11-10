В Украине запретили HD REZKA, Амедиатеку и еще 14 российских видеосервисов

Нацсовет по телевидению и радиовещанию пополнил список запрещенных сайтов. В него вошли еще 16 медиасервисов, связанных с россией.

Теперь они не могут транслироваться в Украине.

Речь идет о таких сайтах:

24ТВ (24TV)

Амедиатека (Amediateka)

Баскино

Filmix

HD REZKA

KINOGO

Кинокрад

Киноточка

KinoZapas

Kion

Viju

ГидОнлайн

Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV).

Смотрешка (Smotreshka).

Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino и TV onlain).

Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 каналов besplatno).

Основанием для запрета стало несоответствие структуры собственности этих ресурсов или их полная или преимущественная направленность на территорию и аудиторию России

Сейчас в список сервисов, связанных с рф, уже внесли 22 медиасервиса.

Ранее мы писали, что PepsiCo и Mars внесли в список международных спонсоров войны.

Фото: Business Magazine