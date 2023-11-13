Киевляне призывают власти ограничить размеры наружной рекламы – петиция

Киевляне призывают городские власти принять меры по ограничению размеров наружной рекламы и вывесок в Киеве.
Соответствующая петиция появилась на сайте горсовета.
Отмечается, что ограничение размеров рекламных конструкций необходимо для сохранения эстетики города, безопасности граждан и сохранения архитектурного наследия.
Авторы петиции предлагают ввести следующие параметры ограничения для наружной рекламы и вывесок в Киеве:
Ранее мы писали, что в Киеве демонтировали рекламу размером с 8-ми этажный дом.
Фото: Управление по вопросам рекламы КГГА