Киевляне призывают власти ограничить размеры наружной рекламы – петиция

Киевляне призывают городские власти принять меры по ограничению размеров наружной рекламы и вывесок в Киеве.

Соответствующая петиция появилась на сайте горсовета.

Отмечается, что ограничение размеров рекламных конструкций необходимо для сохранения эстетики города, безопасности граждан и сохранения архитектурного наследия.

Авторы петиции предлагают ввести следующие параметры ограничения для наружной рекламы и вывесок в Киеве:

максимальная площадь рекламной плоскости не должна превышать 5% площади фасада здания.

высота рекламной плоскости не должна превышать 1,5 метра.

Ранее мы писали, что в Киеве демонтировали рекламу размером с 8-ми этажный дом.

Фото: Управление по вопросам рекламы КГГА