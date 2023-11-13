Киевляне призывают власти ограничить размеры наружной рекламы – петиция

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Валерия Гуржий
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Киевляне призывают городские власти принять меры по ограничению размеров наружной рекламы и вывесок в Киеве.

Соответствующая петиция появилась на сайте горсовета.

Отмечается, что ограничение размеров рекламных конструкций необходимо для сохранения эстетики города, безопасности граждан и сохранения архитектурного наследия.

Авторы петиции предлагают ввести следующие параметры ограничения для наружной рекламы и вывесок в Киеве:

  • максимальная площадь рекламной плоскости не должна превышать 5% площади фасада здания.
  • высота рекламной плоскости не должна превышать 1,5 метра.

Ранее мы писали, что в Киеве демонтировали рекламу размером с 8-ми этажный дом.

Фото: Управление по вопросам рекламы КГГА

Опубликовано: 13 ноября 2023
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