В Украине создают видеоигру Back to Hearth, где нужно восстанавливать аутентичные дома

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Ирина Маймур
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Студия Podoba Interactive анонсировала видеоигру Back to Hearth, в которой нужно восстанавливать украинские традиционные дома.

Участники игры должны ремонтировать помещение заброшенного лесного поселения после того, как их опустошила Беда.

«Главному герою надо разобраться с последствиями трагедии, починить все повреждения, привести в порядок каждый дом. Создайте уют в доме, чтобы вернуть жильцов домой», — идет речь в описании игры.

Идея игры Back to Hearth возникла после того, как 3D-художница Blessed Burden попросила посоветовать ей интересные игры, где не нужно никого убивать. Поэтому мы решили создать что-то милое, уютное и ненасильственное», — сообщила студия в Х.

Ранее мы писали, что в Украине создают рисованную компьютерную игру о Голодоморе.

Фото: Podoba Interactive

Опубликовано: 16 ноября 2023
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