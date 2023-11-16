В Украине создают видеоигру Back to Hearth, где нужно восстанавливать аутентичные дома

Студия Podoba Interactive анонсировала видеоигру Back to Hearth, в которой нужно восстанавливать украинские традиционные дома.

Участники игры должны ремонтировать помещение заброшенного лесного поселения после того, как их опустошила Беда.

«Главному герою надо разобраться с последствиями трагедии, починить все повреждения, привести в порядок каждый дом. Создайте уют в доме, чтобы вернуть жильцов домой», — идет речь в описании игры.

Идея игры Back to Hearth возникла после того, как 3D-художница Blessed Burden попросила посоветовать ей интересные игры, где не нужно никого убивать. Поэтому мы решили создать что-то милое, уютное и ненасильственное», — сообщила студия в Х.

Ранее мы писали, что в Украине создают рисованную компьютерную игру о Голодоморе.

Фото: Podoba Interactive