Вместо памятника Пушкину предлагают установить пса Патрона - петиция

56
Валерия Гуржий
share share

Киевляне зарегистрировали петицию с призывом установить памятник псу Патрону на месте демонтированного памятника Пушкину.

Авторы отмечают, что Патрон - живой символ преданности Украине и яркий вдохновитель современной украинской культуры. Он создает положительную атмосферу и дает надежду людям в самые сложные военные годы.

Они также добавляют, что многие служебные животные, в том числе и собаки, помогают защищать Украину и обеспечивать безопасность людей.

"Установление памятника нашим четвероногим друзьям будет публичным признанием их вклада в сохранение и улучшение качества жизни граждан", - говорится в петиции.

Ранее мы писали, что в Киеве демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Он будет храниться вместе с другими достопримечательностями советских времен на территории Государственного Музея Авиации.

Фото: пес Патрон (instagram.com/patron_dsns)

Опубликовано: 16 ноября 2023
share share
"Эпицентр" откроет ТРЦ в Буче и Чабанах с арендными галереями и ресторанами "Эпицентр" откроет ТРЦ в Буче и Чабанах с арендными галереями и ресторанами Возле Львовской площади отреставрируют историческую вывеску «Мисливець» Возле Львовской площади отреставрируют историческую вывеску «Мисливець» Бренд Saint Javelin выпустил коллекцию «Защитник», посвященную украинским военным Бренд Saint Javelin выпустил коллекцию «Защитник», посвященную украинским военным Метрополитен за почти миллион гривен закупит таблички для переименованных станций Метрополитен за почти миллион гривен закупит таблички для переименованных станций Uklon запустил новый класс такси, который может ехать по полосам общественного транспорта Uklon запустил новый класс такси, который может ехать по полосам общественного транспорта В Украине создают видеоигру Back to Hearth, где нужно восстанавливать аутентичные дома В Украине создают видеоигру Back to Hearth, где нужно восстанавливать аутентичные дома Куда пойти в Киеве 17-19 ноября: выступление Ницо Потворно, Ночь в КПИ и гастро-винная дегустрация Куда пойти в Киеве 17-19 ноября: выступление Ницо Потворно, Ночь в КПИ и гастро-винная дегустрация Оставить коня: памятник Щорсу в Киеве могут демонтировать не полностью Оставить коня: памятник Щорсу в Киеве могут демонтировать не полностью
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.