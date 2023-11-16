Вместо памятника Пушкину предлагают установить пса Патрона - петиция

Киевляне зарегистрировали петицию с призывом установить памятник псу Патрону на месте демонтированного памятника Пушкину.

Авторы отмечают, что Патрон - живой символ преданности Украине и яркий вдохновитель современной украинской культуры. Он создает положительную атмосферу и дает надежду людям в самые сложные военные годы.

Они также добавляют, что многие служебные животные, в том числе и собаки, помогают защищать Украину и обеспечивать безопасность людей.

"Установление памятника нашим четвероногим друзьям будет публичным признанием их вклада в сохранение и улучшение качества жизни граждан", - говорится в петиции.

Ранее мы писали, что в Киеве демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Он будет храниться вместе с другими достопримечательностями советских времен на территории Государственного Музея Авиации.

Фото: пес Патрон (instagram.com/patron_dsns)