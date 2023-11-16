Метрополитен за почти миллион гривен закупит таблички для переименованных станций

КП "Киевский метрополитен" планирует приобрести буквы названий станций "Зверинецкая" и "Площадь Украинских Героев" за 929 тысяч гривен.
Соответствующий тендер находится на сайте Prozorro.
Буквы будут изготовлены из полированного анодированного алюминия светло медного цвета и покрыты лаком. Шрифт будет в историческом стиле с декоративными растительными вставками и толщиной 50 мм.
Работы должны быть изготовлены до 29 февраля 2024 года.
Ранее мы писали, что архитекторы станций киевского метро утвердили шрифты для новых названий. Они избрали предложение дизайнера Богдана Гдаля. Как отметил дизайнер, решение архитекторов – окончательное.
Фото: Богдан Гдаль