Метрополитен за почти миллион гривен закупит таблички для переименованных станций

КП "Киевский метрополитен" планирует приобрести буквы названий станций "Зверинецкая" и "Площадь Украинских Героев" за 929 тысяч гривен.

Соответствующий тендер находится на сайте Prozorro.

Буквы будут изготовлены из полированного анодированного алюминия светло медного цвета и покрыты лаком. Шрифт будет в историческом стиле с декоративными растительными вставками и толщиной 50 мм.

Работы должны быть изготовлены до 29 февраля 2024 года.

Ранее мы писали , что архитекторы станций киевского метро утвердили шрифты для новых названий. Они избрали предложение дизайнера Богдана Гдаля. Как отметил дизайнер, решение архитекторов – окончательное.

Фото: Богдан Гдаль