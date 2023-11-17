UNITED24 и Lego Creators создали благотворительные конструкторы, посвященные украинским достопримечательностям

Фандрейзинговая платформа UNITED24 в сотрудничестве с LEGO Creators запустила инициативу #LEGOwithUKRAINE. В ее рамках создали благотворительные конструкторы, посвященные украинским достопримечательностям.

В первой части проекта представлены киевская Родина-мать, мариупольская водонапорная башня и крымское Ласточкино гнездо. Их создали Артур Самков из Польши, Максим Митякин из Украины и Евгений Тонев из США.

Конструкторы выпустили в пяти экземплярах каждый. Их разыграют среди тех, кто до 28 ноября 2023 пожертвует от 24 $ на восстановление Украины. Все собранные средства будут поступать на платформу UNITED24.

Цель #LEGOwithUKRAINE – рассказать миру об архитектурном наследии Украины и помочь в восстановлении страны.

Следующие модели планируется выпустить весной 2024 года.

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Фото: UNITED24