В Париже Сад растений модернизируют с помощью украинских труб

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Ирина Маймур
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Никопольская компания Сентравис изготовила и поставила бесшовные нержавеющие трубы для парижского Сада растений.

Всего отгрузили около 40 тонн, пишет ШоТам.

Трубы украинского производителя используют для модернизации комплекса.

Сад растений в Париже — старейший ботанический сад во французской столице и один из первых, открытых для общего доступа. Веками в этом саду выращивали редкие растения со всего мира.

Одной из особенностей этого паркового комплекса есть его оранжереи. Первые из них появились в XIX веке, были сконструированы из стекла и металла и считались самыми большими в мире. Именно эти постройки стали прототипом для современных теплиц и оранжерей.

Никопольская компания Сентравис — один из крупнейших мировых производителей бесшовных нержавеющих труб.

Ранее мы писали, что украинский бренд часов ZAVOD собрал на Kickstarter около $50 000.

Фото: ШоТам

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Опубликовано: 21 ноября 2023
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