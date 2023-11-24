Food Train от «Укрзалізниці» отправился в первую поездку по Украине

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Ирина Маймур
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23 ноября поезд-кухня отправился в первый рейс из Центрального железнодорожного вокзала Киева.

Он поехал в Харьковскую область, сообщают в пресс-службе перевозчика.

Поезд отправился в путь в День благодарения – традиционный семейный праздник в США, чтобы угостить праздничными блюдами работников ГСЧС, полицейских, медиков, железнодорожников и гражданское население в прифронтовых зонах.

Запеченную индейку, картофель и тыквенный пирог из Food Train также передадут жителям городов, нуждающихся в еде.

Напомним, что Food Train – это автономный поезд-кухня для прифронтовых регионов, который УЗ создала вместе с фондом Говарда Баффета. Поезд имеет 6 вагонов и может работать автономно 5-7 дней. Food Train способен производить более 10 тысяч порций еды в день.

Фото: УЗ, Минвосстановления, Александр Шевченко

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Опубликовано: 24 ноября 2023
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