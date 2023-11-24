В Запорожье создали робота-сапера для ВСУ и ГСЧС: он уже работает в Херсонской области

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Ирина Маймур
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В Запорожье учащиеся «Школы робототехники» и инженеры создали робота-сапера для нужд ВСУ и спасателей.

Об этом говорится в сюжете «5 канала».

Работа создавалась для работы в гражданской среде. Его должны были использовать в энергетике или сельском хозяйстве. Однако полномасштабное вторжение заставило разработчиков адаптировать изобретение к новой работе.

Для этого работа была оборудована видеокамерами и специальной механической рукой. Таким образом, он сможет быть полезным для военных саперов для обследования территорий и спасателей ГСЧС для проведения контролируемых подрывов взрывоопасных предметов.

Робот пригодится саперу, когда ему нужно пройти к тому месту, где определили, что там прилетел какой-то предмет. К тому же поможет пройти по местности с растяжками. Также у него есть камеры, которые помогают четко идентифицировать предметы.

Стоимость изобретения – ориентировочно 200 000 грн.

Первого робота-сапера уже получило управление Нацполиции в Херсонской области. Следующее изделие создадут для ГСЧС Запорожья.

Ранее мы писали, что украинец разработал инструкцию по созданию солнечных панелей.

Фото: скриншот с видео «5 канала»

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Опубликовано: 24 ноября 2023
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