В Запорожье создали робота-сапера для ВСУ и ГСЧС: он уже работает в Херсонской области

В Запорожье учащиеся «Школы робототехники» и инженеры создали робота-сапера для нужд ВСУ и спасателей.
Об этом говорится в сюжете «5 канала».
Работа создавалась для работы в гражданской среде. Его должны были использовать в энергетике или сельском хозяйстве. Однако полномасштабное вторжение заставило разработчиков адаптировать изобретение к новой работе.
Для этого работа была оборудована видеокамерами и специальной механической рукой. Таким образом, он сможет быть полезным для военных саперов для обследования территорий и спасателей ГСЧС для проведения контролируемых подрывов взрывоопасных предметов.
Робот пригодится саперу, когда ему нужно пройти к тому месту, где определили, что там прилетел какой-то предмет. К тому же поможет пройти по местности с растяжками. Также у него есть камеры, которые помогают четко идентифицировать предметы.
Стоимость изобретения – ориентировочно 200 000 грн.
Первого робота-сапера уже получило управление Нацполиции в Херсонской области. Следующее изделие создадут для ГСЧС Запорожья.
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Фото: скриншот с видео «5 канала»