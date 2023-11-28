«Укрзалізниця» запустит Dnipro City Express с модернизированными электричками

В декабре «Укрзалізниця» начнет обновлять пригородное сообщение в Днепре и запустит первый из маршрутов системы Dnipro City Express.

Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

В компании отметили, что будут использоваться модернизированные на Киевском электровагоноремонтном заводе электрички ЭПЛ2Т.

28 ноября из Киева в Днепр отправился второй поезд 2006 года выпуска. Его оборудовали пандусами, у поезда есть места для проезда людей с инвалидностью и инклюзивные туалеты, навигация шрифтом Брайля, места для велосипедов, а также порты Type-C и USB для зарядки гаджетов.

«Это уже второй поезд постоянного тока серии ЭПЛ2Т, модернизированный для Приднепровской железной дороги. Еще 2 поезда серии ЭПЧ выйдут с завода до конца года. Этот электропоезд уже 24-й, выпущенный с начала полномасштабного вторжения. Уже сегодня он отправляется в Днепр, где в декабре вместе со своим поездом-близнецом станет первым из маршрутов системы Dnipro City Express», — отметили в УЗ.

Ранее мы писали, что «Укрзалізниця» запускает новый маршрут из Киева в Будапешт и Вену.

Фото: УЗ