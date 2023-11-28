archimatika показали проект апарт-отеля AMA в Буковеле: визуализации

Архитектурная компания archimatika показала концепцию апарт-отеля Ama Family Resort, которую она разрабатывала.

Апарт-отель АМА находится в Буковеле. archimatika разрабатывали третью очередь проекта. Первая (блокированные малоэтажные домики) и вторая (среднеэтажная апарт-отель) уже находятся на стадии строительства.

Типология проекта – апарт-отель. Но в archimatika решили не только создать апартаменты, но и добавить всему комплексу больше общественных и рекреационных функций.

Как отмечают в pragmatika.media, участок, на котором расположен отель АМА, имеет очень сложный рельеф и большое количество зеленых насаждений в нижней части. Поэтому архитекторы сформировали застройку в верхней части участка.

Стилистически объект от archimatika объединяет первую и вторую очереди. Все общественные и рекреационные функции АМА разместили в двухуровневом стилобате. На каждом уровне есть большие террасы. Под стилобатом предусмотрен подземный паркинг.

Зигзагообразная коридорная система позволяет увеличить количество апартаментов с хорошим видом. К тому же такая структура позволила произвести большое количество разнообразных планировок.

В Ama Family Resort предусмотрена зона SPA с консольным бассейном как на улице, так и внутри. Над двумя лестнично-лифтовыми узлами АМА предлагают полностью стеклянные апартаменты с обзором 360 градусов.

Ранее мы писали, что Makhno Studio показали проект музея искусства и керамики, который построят на Киевщине.

Визуализации: archimatika