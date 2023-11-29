Три украинских студии стали финалистами международной премии дизайна Best of Year Awards

Американская премия дизайна Best of Year Awards 2023 обнародовала список финалистов. В него попали три проекта украинских студий.

Среди них дизайн одесского ресторана Tanu от Sivak+Partners. Проект номинирован в категории Counter Service. В интерьере заведения объединили архитектуру города и сплошную металлическую волну вдоль стены. Ранее Tanu уже одержал победу в номинации Cafe на ежегодной премии Restaurant & Bar Design Awards.

В категории Boutique Hotel отметили проект студии Yod Group. Речь идет об отеле Hay Boutique Hotel в Полянице Ивано-Франковской области. Его интерьеры интерпретируют традиционные украинские ремесла, в частности, деревообработку, ткачество и кузнечное дело.

В финал в категории Small Country House вошел проект частного дома Relogged от студии Balbek Bureau. Архитекторы сделали редизайн здания, построенного в технике сруба. Для темного дерева на стенах выбрали контрастное решение – светлые стеновые панели и текстиль, нейтральный бетонный пол и простую, минималистичную геометрию. Что касается общей концепции интерьера, то стилистическим ориентиром стала квартира Рика Овенса в итальянском городе Конкордия — гранжевая, брутальная и утилитарная.

Best of Year Awards – международная премия от журнала Interior Design, основанного в 1932 году.

Ранее мы писали, что два проекта украинских дизайнеров попали в лонглист лучших интерьеров Dezeen Awards 2023 года.

Фото: Balbek Bureau, HAY Boutique Hotel YOD Group, karev_interiorphoto