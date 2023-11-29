Три украинских студии стали финалистами международной премии дизайна Best of Year Awards

56
Ирина Маймур
share share

Американская премия дизайна Best of Year Awards 2023 обнародовала список финалистов. В него попали три проекта украинских студий.

Среди них дизайн одесского ресторана Tanu от Sivak+Partners. Проект номинирован в категории Counter Service. В интерьере заведения объединили архитектуру города и сплошную металлическую волну вдоль стены. Ранее Tanu уже одержал победу в номинации Cafe на ежегодной премии Restaurant & Bar Design Awards.

В категории Boutique Hotel отметили проект студии Yod Group. Речь идет об отеле Hay Boutique Hotel в Полянице Ивано-Франковской области. Его интерьеры интерпретируют традиционные украинские ремесла, в частности, деревообработку, ткачество и кузнечное дело.

В финал в категории Small Country House вошел проект частного дома Relogged от студии Balbek Bureau. Архитекторы сделали редизайн здания, построенного в технике сруба. Для темного дерева на стенах выбрали контрастное решение – светлые стеновые панели и текстиль, нейтральный бетонный пол и простую, минималистичную геометрию. Что касается общей концепции интерьера, то стилистическим ориентиром стала квартира Рика Овенса в итальянском городе Конкордия — гранжевая, брутальная и утилитарная.

Best of Year Awards – международная премия от журнала Interior Design, основанного в 1932 году.

Ранее мы писали, что два проекта украинских дизайнеров попали в лонглист лучших интерьеров Dezeen Awards 2023 года.

Фото: Balbek Bureau, HAY Boutique Hotel YOD Group, karev_interiorphoto

Понравились ли вам дизайны от украинских студий?
Опубликовано: 29 ноября 2023
share share
BetterMe и Минэкономики запустили программу по повышению производительности украинцев на работе BetterMe и Минэкономики запустили программу по повышению производительности украинцев на работе В Киевсовете рассматривают строительство троллейбусных линий в Броварах и Буче в 2024-2025 годах В Киевсовете рассматривают строительство троллейбусных линий в Броварах и Буче в 2024-2025 годах В Киевской области разоблачили преступную организацию, завладевшую землями стратегического значения на Киевской ГЭС В Киевской области разоблачили преступную организацию, завладевшую землями стратегического значения на Киевской ГЭС В Большой лаврской колокольне откроется Резиденция Святого Николая В Большой лаврской колокольне откроется Резиденция Святого Николая Строительство метро на Троещину хотят заложить в программу развития Киева на 2024-2025 годы Строительство метро на Троещину хотят заложить в программу развития Киева на 2024-2025 годы На Арт-заводе Платформа откроется каток: что там будет На Арт-заводе Платформа откроется каток: что там будет В сквере на Дарнице установят новогоднюю елку и сказочные фотозоны В сквере на Дарнице установят новогоднюю елку и сказочные фотозоны На ВДНГ открыли Рождественскую фабрику мечт На ВДНГ открыли Рождественскую фабрику мечт
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.