С 1 декабря по Подольско-Воскресенскому мосту будет курсировать автобус: каким будет маршрут

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Валерия Гуржий
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В Киеве открывают движение по Подольско-Воскресенскому мосту, а с 1 декабря по нему будет курсировать новый автобусный маршрут № 111 "Площадь Украинских Героев" - ст. м. "Левобережная".

Схема движения уже появилась на EasyWay . Также подробную схему опубликовали в группе "Подольский мостовой переход".

Мэр Киева Виталий Кличко ранее уже анонсировал открытие Подольско-Воскресенского моста. Он сообщил, что его планируют открыть до конца октября.

Подольско-Воскресенский мост должен соединить раздел с левобережными районами Воскресенка и Радужный массив. В 2021 году в проект добавили съезд на Троещину.

Фото: Киевпастранс

Ждали, когда откроется мост?
Опубликовано: 30 ноября 2023
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