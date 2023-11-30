В Киеве за почти 123 млн грн хотят реставрировать Покровскую церковь на Подоле

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Валерия Гуржий
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Киевский научно-методический центр по охране, реставрации и использованию памятников истории, культуры и заповедных территорий планирует реставрировать Покровскую церковь и колокольню на Подоле почти за 123 млн гривен.

Об этом говорится на сайте Prozorro.

Аукцион должен начаться 4 декабря, а на работы по реставрации было выделено 122 млн 977 тыс. 399 гривен. Сама реставрация должна быть выполнена до 20 декабря 2024 года.

Отмечается, что церковь и колокольня являются памятником национального значения, определенным постановлением Совета Министров УССР от 24.08.1963 № 970, охранный №23.

Ранее мы писали, что в столице собираются отреставрировать Софийский собор. На работы планируют потратить 79,4 млн. гривен.

Фото: Википедия

Целесообразно ли сейчас тратить такую сумму на реставрацию?
Опубликовано: 30 ноября 2023
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