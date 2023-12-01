Украинская студия ISTO вошла в финал международной премии дизайна Best of Year Awards

46
Ирина Маймур
share share

Проект украинской архитектурной студии ISTO вошел в финал международного конкурса Best of Year Awards 2023.

Проектом-финалистом стала вилла Monsella. Ее отметили в категории «On the boards: Семейная резиденция».

Она площадью 1200 м2 на острове Pearl Jumeira. По запросу клиента студия создала неординарный дизайн без острых углов и заполнила простор вокруг воды и зелени.

Команда ISTO создала виллу, форма которой напоминает цветок. Архитектура дома имеет изящные асимметричные линии и прозрачное остекление, что придает невесомость монументальному проекту. Фасад был создан в песчаных оттенках.

Ранее мы писали, что в финал международного конкурса Best of Year Awards 2023 попали еще три украинских студии. Это YOD Goup, balbek bureau и Sivak+Partners.

Фото: ISTO

Понравился ли вам дизайн украинской студии?
Опубликовано: 01 декабря 2023
share share
Движение по Подольско-Воскресенскому мосту открыли, но не для всех: кто может там ездить Движение по Подольско-Воскресенскому мосту открыли, но не для всех: кто может там ездить На Ярославской горит памятник архитектуры, который хотели передать под застройку На Ярославской горит памятник архитектуры, который хотели передать под застройку «Сільпо» приглашает украинцев исполнить «Щедрик» Леонтовича, чтобы установить певческий рекорд «Сільпо» приглашает украинцев исполнить «Щедрик» Леонтовича, чтобы установить певческий рекорд Украинские разработчики представили официальный трейлер игры "S.T.A.L.K.E.R. 2" Украинские разработчики представили официальный трейлер игры "S.T.A.L.K.E.R. 2" Джамала вошла в тройку самых популярных мировых исполнителей на Spotify в 2023 году Джамала вошла в тройку самых популярных мировых исполнителей на Spotify в 2023 году В Киеве хотят переименовать улицу Булгакова и Воздухофлотский проспект: Как проголосовать В Киеве хотят переименовать улицу Булгакова и Воздухофлотский проспект: Как проголосовать Итоги года: 20 лучших сериалов 2023 Итоги года: 20 лучших сериалов 2023 В Киеве за почти 123 млн грн хотят реставрировать Покровскую церковь на Подоле В Киеве за почти 123 млн грн хотят реставрировать Покровскую церковь на Подоле
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.