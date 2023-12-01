Украинская студия ISTO вошла в финал международной премии дизайна Best of Year Awards

Проект украинской архитектурной студии ISTO вошел в финал международного конкурса Best of Year Awards 2023.

Проектом-финалистом стала вилла Monsella. Ее отметили в категории «On the boards: Семейная резиденция».

Она площадью 1200 м2 на острове Pearl Jumeira. По запросу клиента студия создала неординарный дизайн без острых углов и заполнила простор вокруг воды и зелени.

Команда ISTO создала виллу, форма которой напоминает цветок. Архитектура дома имеет изящные асимметричные линии и прозрачное остекление, что придает невесомость монументальному проекту. Фасад был создан в песчаных оттенках.

Ранее мы писали, что в финал международного конкурса Best of Year Awards 2023 попали еще три украинских студии. Это YOD Goup, balbek bureau и Sivak+Partners.

Фото: ISTO