«Сільпо» приглашает украинцев исполнить «Щедрик» Леонтовича, чтобы установить певческий рекорд

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Ирина Маймур
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«Сільпо» к Рождеству этого года запускает культурно-просветительский проект «Різдзвоники». В его рамках приглашают всех гостей спеть «Щедрик» Николая Леонтовича.

Чтобы присоединиться к инициативе, необходимо отправить записанную аудиоколодку в чат-бот . Затем все записи объединят в единую аудиоверсию, чтобы установить певческий рекорд в Украине, а в канун Рождества «Щедрик» в исполнении сотен украинцев прозвучит на «Радіо Сільпо».

К тому же, в рамках проекта «Сільпо» и профессиональные авторы издательства «Чорні Вівці» Христя Венгринюк, Евгения Завалий и Максим Дупешко создали книгу «Вул. Різдвяна, 24». В ней идет речь о том, почему люди ждут восхождения первой звезды, откуда прибыли елочные игрушки, как отогнать от праздничного стола злых духов, что такое коляда и колядка, и тому подобное.

Также в «Сільпо» создали коллекцию стикеров «Різдзвоники» с 24 символами Рождества.

Книгу и наклейки можно будет приобрести в «Сільпо» или заказать доставку до 31 января 2024 года.

Также в «Сільпо» создали мобильное приложение «Різдзвоники», где можно играть в игры, анимировать стикеры и страницы книги и создавать AR-магию прямо посреди магазина. Его можно бесплатно скачать из Google Play или AppStore по ссылке.

Ранее мы писали, что в Яворове открылся первый магазин «Сільпо», дизайн которого вдохновлен гутничеством.

Фото: «Сільпо»

Присоединитесь к рождественской инициативе «Сільпо»?
Опубликовано: 01 декабря 2023
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