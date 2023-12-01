Бесплатно и на украинском: на Prometheus станут доступны 50 онлайн-курсов от лучших мировых вузов

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Ирина Маймур
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Образовательная платформа Prometheus при поддержке Посольства США в Украине и партнерстве с Министерством образования и науки Украины запускают Всемирный онлайн университет.

Об этом сообщил сооснователь образовательных курсов Prometheus Иван Примаченко.

В течение следующих трех лет на платформе станут доступны 50 курсов лучших мировых университетов. Пройти их можно будет бесплатно, они будут доступны на украинском языке.

Как отметил Иван Примаченко, проект включает в себя программы Гарвардского университета, Массачусетского технологического института, университетов Мичигана, Дюка, Джонса Гопкинса, Дюка, Иллинойса и Калифорнийского университета.

Первые 10 курсов, которые уже доступны для регистрации:

Ранее мы писали, что Projector Foundation объявляет набор бесплатных курсов для женщин с деоккупированных территорий.

Фото: Compare Fibre/Unsplash

Планируете пройти какой-нибудь из курсов?
Опубликовано: 01 декабря 2023
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