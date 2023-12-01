Бесплатно и на украинском: на Prometheus станут доступны 50 онлайн-курсов от лучших мировых вузов

Образовательная платформа Prometheus при поддержке Посольства США в Украине и партнерстве с Министерством образования и науки Украины запускают Всемирный онлайн университет.
Об этом сообщил сооснователь образовательных курсов Prometheus Иван Примаченко.
В течение следующих трех лет на платформе станут доступны 50 курсов лучших мировых университетов. Пройти их можно будет бесплатно, они будут доступны на украинском языке.
Как отметил Иван Примаченко, проект включает в себя программы Гарвардского университета, Массачусетского технологического института, университетов Мичигана, Дюка, Джонса Гопкинса, Дюка, Иллинойса и Калифорнийского университета.
Первые 10 курсов, которые уже доступны для регистрации:
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Фото: Compare Fibre/Unsplash