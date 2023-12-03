«Укрзалізниця» возвращает «Лыжный экспресс» сообщением Киев — Славское

«Укрзалізниця» возвращает «Лыжный экспресс» — скоростной поезд, который доставит пассажиров из Киева в Славское. Об этом сообщают в пресс-службе «Укрзалізниці».

Начиная с 21 декабря поезд Интерсити+ №743 будет отправляться из Киева в 6:11 и прибывать на станцию Славское в 14:00. В обратном направлении со станции Славское поезд будет отправляться в 14:30 и прибывать в Киев в 22:26.

Продажа билетов на «Лыжный экспресс» уже открыта. Билеты во второй класс стоят от 471 грн, в первый класс — от 902 грн. Традиционно на отправку в рабочие дни билеты дешевле, а на пятницы и выходные — дороже.

Ранее мы писали, что "Укрзалізниця" запустит Dnipro City Express с модернизированными электричками.

Фото: «Укрзалізниця».