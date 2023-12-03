Книги, игрушки и сладости: Подарки ко Дню Святого Николая от украинских брендов

Праздник Николая в этом году близится, как никогда, быстро, и отныне следует запомнить его новую дату – 6 декабря. А также начинать считать отсчет к Рождеству.
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Осталось совсем немного времени, чтобы определиться с подарками для малышей. Мы выбрали варианты подарков в трех категориях: книги, игрушки и сладости от отечественных производителей.
Книги этого издательства ждут, как дети, так и взрослые. Конечно, у команды есть достойный перечень предпраздничных позиций, на которые следует обратить внимание:
Популярное детское издательство, где всегда можно найти интересную книгу в подарок. Среди праздничных предложений:
«Дом бабочек» Сары Л. Смит – душевная жизненная история о дружбе бабушки с внуками и их приключениях (146 грн).
«Стоит попробовать! Размышления о волонтерстве» Саши Войцеховской (199 грн). Сегодня волонтеры – это настоящие титаны, и очень важно учить детей ценить и понимать их роль в обществе, ведь каждый ребенок может стать частью положительных изменений в мире через активное участие.
«Веселый Рождественский Почтальон» Джанет и Аллана Албергов (587 грн) – не книга, а настоящий «мешок» рождественских подарков: увлекательные истории и веселые стихи, яркие задачи, тайные письма, игры и интересная необычная структура самого издания. Как это выглядит можно посмотреть на видео.
«В одну снежную ночь. Книга активностей» Ника Баттерворта (289 грн) – где полно игр, задач и хорошего настроения.
В целом с огромным каталогом издательства следует ознакомиться поподробнее, гарантируем долгое «зависание» на нем и взрослых и детей.
Книги ВСЛ – классика детских подарков. Издательство не перестает удивлять интересными историями для детей. Из предложений к празднику:
"Хлопушка для Рождества" – активитибук на основе серии о Рождестве (180 грн)
Большая Адвент-книга "Скоро Рождество!" с оригинальными рисунками Клаудии Бордин (700 грн)
"Сказки под елку" с произведениями современных украинских авторов (550 грн). Здесь встречаются домовые, феи, Святой Николай и его помощники и другие.
"Рождественские головоломки" (280 грн) – интерактивная книга со снеговиками, северными оленями, елками и подарками.
В декабре в издательстве действует 15% кэшбека от Monobank.
"Лучший подарок – это любовь", утверждают издатели. И в данном случае – это синоним ярких иллюстрированных праздничных изданий:
Инновационный обучающий конструктор для активного изучения робототехники и программирования. Включает в себя 12 модулей с разными функциями, которые объединяются друг с другом с помощью магнитов, что позволяет создавать и программировать собственных роботов.
Пожалуй, самая главная его фишка – интерактивные видеоуроки с поддержкой преподавателей, которые помогут реализовать творческий и инженерный потенциал вашего ребенка.
Авторы подчеркивают, что их разработка – прежде всего, творческое обучение инженерии и программированию. Развивает логическое мышление и моторику ребенка, помогает изучать физические процессы мира, технические основы электроники, креативно мыслить. Совместим с деталями Lego и другими конструкторами.
У конструктора есть 30 вариантов трансформаций, он заменяет 100 образовательных игрушек.
Стоимость – 8000 грн.
Большие раскраски (размерами XL и XXL), креативные карманные раскраски, авторские открытки, которые тоже можно раскрашивать. К раскраске можно купить цветные карандаши TM Marco (от 75 грн), а также развивающие игры от компании Nravo Kids.
Сюжеты картин O'Kroshka могут отвлечь любого озорника в возрасте от 3-х лет от компьютерных игр и соцсетей. «Наши раскраски создают гномы из 244-го параллельного мира, которые работают за барбариски» – то ли в шутку, то ли на полном серьезе утверждают авторы.
Из интересных предложений:
Интернет-магазин Okrim предлагает широкий выбор оригинальных игрушек из фанеры.
Фишка производителя – механические и научные конструкторы с упором на автомобили. Вот несколько интересных позиций:
Патриотические 3D-пазлы, которые можно складывать всей семьей.
В них до мелочей воспроизведены элементы военной техники, особый смысл вложен в реквизиты.
Ну, и стоит отметить, что пазлы развивают мелкую моторику рук, память, пространственное мышление и креативность, ведь их можно разрисовать акриловыми красками.
Среди предложений:
Специальное предложение к главному детскому празднику – набор конфет «Приключения Николая» (590 грн). Комплект из 25 конфет в форме елок, шариков, зверюшек, и, конечно, с волшебным праздничным оформлением. Тот случай, когда праздник чувствуется внутри, снаружи и чувствуется на вкус.
Также не пройдите мимо набора из 9 конфет – 8 конфет с апельсиновым ганашем (крем-начинкой) в белом шоколаде и конфета «Елочный шар» из белого шоколада с добавлением сублимированной вишни, клубники и фисташки (197 грн).
Заслуживает внимания также праздничный шоколадный набор «Палитра вкусов» (палитра драже и сухофруктов – фундук в молочном шоколаде, какао-бобы и клюква в черном шоколаде, апельсин в черном шоколаде, а также «шоколадные беретки» в трех видах шоколада).
Хороший вариант – адвент-календарь «Конфетная елка» – 25 конфет ручной работы в праздничной упаковке, которые размещены на дизайнерской фигурке в форме елки (890 грн);
"Авторский шоколад на меду – это то, что создала природа и соединили в одной плитке мастера-шоколатье". Сладости от Жу-жуshop производят по собственным авторским рецептам из качественных проверенных ингредиентов. И, конечно, здесь можно выбрать праздничные сладкие предложения:
Крафтовый шоколад Myzo – из какао-бобов сорта Криоло и Тринитарио из долины реки Матина, которая находится в Карибском бассейне, а сам шоколад производят в Волынской области.
В составе – исключительно натуральные составляющие: какао-зерна, какао-масло, сахар и натуральная ваниль. Шоколад имеет фруктовый оттенок с приятным привкусом.
В рамках проекта «Искусство на полке» этот шоколад "переодели" в упаковку с картинами украинских художников.
Так, на этих шоколадках теперь можно увидеть картину «Пейзаж с фигурой» украинского художника Александра Богомазова.
Бренд создали сестры Елена и Александра, они производят «beantobar»-шоколад. Сырье закупают напрямую у фермеров ("Это как Porsche или Maybach, только в шоколадном мире", - говорят девушки).
Также у сестер есть интересные подарочные наборы вроде шоколадно-орехового ассорти (6 штук – 375 грн, 12 штук – 675 грн). В составе – изысканные пралине и марципаны. Или дегустационный набор шоколада в подарочной коробке (395 грн).
Команда "Крафтовых медовых пряников" географически находится в Чернигове и отправляет свою симпатичную продукцию в любую точку Украины и Европы.
Создают медовые пряники с душистыми специями и вручную разрисовывают их. В составе – только натуральные и качественные продукты, проверенные годами работы.
Вот несколько позиций к праздникам: