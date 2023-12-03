Книги, игрушки и сладости: Подарки ко Дню Святого Николая от украинских брендов

Праздник Николая в этом году близится, как никогда, быстро, и отныне следует запомнить его новую дату – 6 декабря. А также начинать считать отсчет к Рождеству.

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Осталось совсем немного времени, чтобы определиться с подарками для малышей. Мы выбрали варианты подарков в трех категориях: книги, игрушки и сладости от отечественных производителей.

КНИГИ

Книги этого издательства ждут, как дети, так и взрослые. Конечно, у команды есть достойный перечень предпраздничных позиций, на которые следует обратить внимание:

"Удивительная Мейбл и рождественский эльф" британской писательницы Рут Квейл – вторая часть серии об Удивительной Мейбл: три новые истории о приключениях маленькой девочки во время Рождества в школе и дома (сейчас продолжается предпродажа по цене 239 грн);

"Книга, которая наконец-то объяснит тебе все о родителях (почему они заставляют тебя есть овощи и прочее)" Франсуазы Буше, наверное, самая смешная книга об отношениях родителей и детей. В простой юмористической форме с веселыми рисунками и шутками автор дает ответы на важные вопросы, которые дети задают взрослым (185 грн);

"Minecraft. Вперед, в игру!" Ника Элиопулоса – первая официальная художественная книга по любимой школьниками видеоигре. По утверждению издателей, она научит детей выстраивать дружеские отношения, находить друзей и справляться с ревностью в коллективе (215 грн);

«Невероятное Рождество Джима» Эммы Томпсон – уже почти классика о рождественских похождениях пса Джима, который живет в Музее Виктории и Альберта с великолепными иллюстрациями немецкого художника Акселя Шефлера (299 грн).

Кроме того, на сайте издательства можно найти любимые детьми комиксы, энциклопедии, есть целая категория изданий для малышей – от первых книг до виммельбухов (развивающих книг с рисунками).

Популярное детское издательство, где всегда можно найти интересную книгу в подарок. Среди праздничных предложений:

«Дом бабочек» Сары Л. Смит – душевная жизненная история о дружбе бабушки с внуками и их приключениях (146 грн).

«Стоит попробовать! Размышления о волонтерстве» Саши Войцеховской (199 грн). Сегодня волонтеры – это настоящие титаны, и очень важно учить детей ценить и понимать их роль в обществе, ведь каждый ребенок может стать частью положительных изменений в мире через активное участие.

«Веселый Рождественский Почтальон» Джанет и Аллана Албергов (587 грн) – не книга, а настоящий «мешок» рождественских подарков: увлекательные истории и веселые стихи, яркие задачи, тайные письма, игры и интересная необычная структура самого издания. Как это выглядит можно посмотреть на видео.

«В одну снежную ночь. Книга активностей» Ника Баттерворта (289 грн) – где полно игр, задач и хорошего настроения.

В целом с огромным каталогом издательства следует ознакомиться поподробнее, гарантируем долгое «зависание» на нем и взрослых и детей.

Книги ВСЛ – классика детских подарков. Издательство не перестает удивлять интересными историями для детей. Из предложений к празднику:

"Хлопушка для Рождества" – активитибук на основе серии о Рождестве (180 грн)

Большая Адвент-книга "Скоро Рождество!" с оригинальными рисунками Клаудии Бордин (700 грн)

"Сказки под елку" с произведениями современных украинских авторов (550 грн). Здесь встречаются домовые, феи, Святой Николай и его помощники и другие.

"Рождественские головоломки" (280 грн) – интерактивная книга со снеговиками, северными оленями, елками и подарками.

В декабре в издательстве действует 15% кэшбека от Monobank.

"Лучший подарок – это любовь", утверждают издатели. И в данном случае – это синоним ярких иллюстрированных праздничных изданий:

“Книга грез” – дебютная книга популярного украинского артиста Monatik – интерактивное издание с наклейками, окошками, раскрасками и шаблонами, к тому же хорошо проиллюстрированное (500 грн)

"Самые странные фобии" Марцина Пшевозняка (450 грн) – помогает юным читателям найти путь к преодолению собственных страхов, чтобы попытаться сказать им: "Прощай!".

"Психология для начинающих" (390 грн) – в понятной форме и с помощью интересных иллюстраций расскажет любознательным читателям о психологии как науке.

Симпатичная зооискалка "Крылья, лапы и хвосты – найди!" (250 грн) – полезная для саморазвития детей книга, которая развивает логическое мышление и навык быть внимательными и наблюдательными.

Игрушки

Инновационный обучающий конструктор для активного изучения робототехники и программирования. Включает в себя 12 модулей с разными функциями, которые объединяются друг с другом с помощью магнитов, что позволяет создавать и программировать собственных роботов.

Пожалуй, самая главная его фишка – интерактивные видеоуроки с поддержкой преподавателей, которые помогут реализовать творческий и инженерный потенциал вашего ребенка.

Авторы подчеркивают, что их разработка – прежде всего, творческое обучение инженерии и программированию. Развивает логическое мышление и моторику ребенка, помогает изучать физические процессы мира, технические основы электроники, креативно мыслить. Совместим с деталями Lego и другими конструкторами.

У конструктора есть 30 вариантов трансформаций, он заменяет 100 образовательных игрушек.

Стоимость – 8000 грн.

Большие раскраски (размерами XL и XXL), креативные карманные раскраски, авторские открытки, которые тоже можно раскрашивать. К раскраске можно купить цветные карандаши TM Marco (от 75 грн), а также развивающие игры от компании Nravo Kids.

Сюжеты картин O'Kroshka могут отвлечь любого озорника в возрасте от 3-х лет от компьютерных игр и соцсетей. «Наши раскраски создают гномы из 244-го параллельного мира, которые работают за барбариски» – то ли в шутку, то ли на полном серьезе утверждают авторы.

Из интересных предложений:

Большая раскраска «Украина», идеальный подарок для развития творчества и изучения страны. Размер – 98x68 см (85 грн)

«Город мечты» – помогает усвоить правила дорожного движения. 98x68 см (85 грн)

«Несокрушимые» – о победе и отваге. 98x68 см (85 грн)

«Сказочные феи». 98x68 см (85 грн).

А также самая большая раскраска – Атлас (размер – 200x84 см) – 450 грн.

Интернет-магазин Okrim предлагает широкий выбор оригинальных игрушек из фанеры.

Фишка производителя – механические и научные конструкторы с упором на автомобили. Вот несколько интересных позиций:

Time for Machine – желтый автомобиль Raging Bull (490 грн), модель, на которую авторов вдохновили настоящие легенды в мире спортивных автомобилей. «Незаконно красив, с яркими цветными акцентами».

Из той же серии – поезд Lord of the Rails (990 грн): милый и сказочный, созданный для удивительных приключений – с электродвигателем, батарейками и панелью управления. Также снабжен фанерным переключателем с двумя скоростными режимами.

Особенно интересна позиция научных картонных конструкторов. К примеру, оптический эксперимент "Камера обскура" (349 грн) – помогает освоить основы оптической проекции. В нем камера сделана в виде рыбы. Потянув за жабры, можно увидеть, как рыба открывает рот, в котором установлен объектив камеры. Потянув за хвост, можно настроить фокус изображения.

Из механических конструкторов также стоит обратить внимание на сейф Lockbox с голубым декором (450 грн) – деревянный сейф, который придаст яркости каждому интерьеру.

Пазл высокого уровня сложности – точилка для карандашей Clockwood Sharper (500 грн)

Патриотические 3D-пазлы, которые можно складывать всей семьей.

В них до мелочей воспроизведены элементы военной техники, особый смысл вложен в реквизиты.

Ну, и стоит отметить, что пазлы развивают мелкую моторику рук, память, пространственное мышление и креативность, ведь их можно разрисовать акриловыми красками.

Среди предложений:

Самый известный в мире танк Т-34 (665 грн)

Американский ретро-грузовик Studebaker (595 грн)

Парусный корабль (667 грн)

Американский вертолет – легенда операции «Буря в пустыне» (337 грн)

Народный беспилотник "Байрактар" (225 грн)

Легендарная "Мрія АН-225" (489 грн).

Топ продаж – «Хаймарс» (867 грн.) и танк «Леопард» – символ дипломатической победы Украины на международной арене (597 грн.).

Сладости

Специальное предложение к главному детскому празднику – набор конфет «Приключения Николая» (590 грн). Комплект из 25 конфет в форме елок, шариков, зверюшек, и, конечно, с волшебным праздничным оформлением. Тот случай, когда праздник чувствуется внутри, снаружи и чувствуется на вкус.

Также не пройдите мимо набора из 9 конфет – 8 конфет с апельсиновым ганашем (крем-начинкой) в белом шоколаде и конфета «Елочный шар» из белого шоколада с добавлением сублимированной вишни, клубники и фисташки (197 грн).

Заслуживает внимания также праздничный шоколадный набор «Палитра вкусов» (палитра драже и сухофруктов – фундук в молочном шоколаде, какао-бобы и клюква в черном шоколаде, апельсин в черном шоколаде, а также «шоколадные беретки» в трех видах шоколада).

Хороший вариант – адвент-календарь «Конфетная елка» – 25 конфет ручной работы в праздничной упаковке, которые размещены на дизайнерской фигурке в форме елки (890 грн);

"Авторский шоколад на меду – это то, что создала природа и соединили в одной плитке мастера-шоколатье". Сладости от Жу-жуshop производят по собственным авторским рецептам из качественных проверенных ингредиентов. И, конечно, здесь можно выбрать праздничные сладкие предложения:

Ассорти конфет на меду – в комплект входит 12 конфет четырех видов – молочные (с кокосовой стружкой и воздушным рисом), кероладные (клюква и воздушный амарант), черный шоколад с фундуком и черный шоколад с ягодами вишни и клубники (280 грн);

Набор конфет и трюфелей на меду – батончики Сникерс, Баунти и Марс и трюфели – малиновый, сливочный, кофейный, лимонный и апельсиновый (280 грн);

Набор «Сладкий релакс» – керолад малина-кэшью, шоколад абрикос-миндаль, релакс-свеча, ассорти конфет с начинками (540 грн).

Крафтовый шоколад Myzo – из какао-бобов сорта Криоло и Тринитарио из долины реки Матина, которая находится в Карибском бассейне, а сам шоколад производят в Волынской области.

В составе – исключительно натуральные составляющие: какао-зерна, какао-масло, сахар и натуральная ваниль. Шоколад имеет фруктовый оттенок с приятным привкусом.

Шоколад от Sisters.a.choco

В рамках проекта «Искусство на полке» этот шоколад "переодели" в упаковку с картинами украинских художников.

Так, на этих шоколадках теперь можно увидеть картину «Пейзаж с фигурой» украинского художника Александра Богомазова.

Бренд создали сестры Елена и Александра, они производят «beantobar»-шоколад. Сырье закупают напрямую у фермеров ("Это как Porsche или Maybach, только в шоколадном мире", - говорят девушки).

Также у сестер есть интересные подарочные наборы вроде шоколадно-орехового ассорти (6 штук – 375 грн, 12 штук – 675 грн). В составе – изысканные пралине и марципаны. Или дегустационный набор шоколада в подарочной коробке (395 грн).

Команда "Крафтовых медовых пряников" географически находится в Чернигове и отправляет свою симпатичную продукцию в любую точку Украины и Европы.

Создают медовые пряники с душистыми специями и вручную разрисовывают их. В составе – только натуральные и качественные продукты, проверенные годами работы.

Вот несколько позиций к праздникам: