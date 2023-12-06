«Укрзалізниця» поднимает стоимость билетов на международные рейсы: поезд в Варшаву подорожает на 72%

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Наталия Габрух
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«Укрзалізниця» с 10 декабря повышает цены на ряд международных рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Изменение тарифов позволит "Укрзалізниці" удержать на текущем уровне стоимость билетов для проезда в сообщениях внутри страны, а также продолжить модернизацию подвижного состава, которая продолжается даже во время широкомасштабного вторжения», — объясняют свое решение в «Укрзалізниці».

Там добавляют, что в предыдущие годы для привлечения пассажиропотока «Укрзалізниця» применяла скидки фактически на все международные пассажирские рейсы. Но сейчас компания пересматривает это решение, поскольку ежегодно ущерб от пассажирских перевозок составляет более 12 млрд грн.

Так, на 72% вырастет цена на самое популярное направление Киев – Варшава – Киев. Но при этом будут доступны и более дешевые альтернативные варианты на этом направлении. В зависимости от класса места стоимость проезда в Хелм и обратно, откуда можно удобно пересесть на Варшаву, вырастет следующим образом: на поезда из Днепра – в пределах 4-11%, из Харькова – 17-48%, из Киева – 15-47%.

Также минимально, в пределах 3%, вырастет стоимость проезда в ночных поездах в Вену и Перемышль. На проезд в Интерсити+ Киев – Перемышль – Киев цена увеличится на 26%, а в ночном поезде Одесса – Перемышль – Одесса – в диапазоне 37-49%.

Без изменений останется стоимость билетов на поезда в Кишинев и Будапешт.

Ранее мы писали, что поезд Прага – Чоп от чешской компании RegioJet будет запущен в январе 2024 года.

Фото: Википедия.

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Опубликовано: 06 декабря 2023
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