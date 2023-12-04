Поезд Прага – Чоп от чешской компании RegioJet запустят в январе 2024 года

С января 2024 года чешская частная железнодорожная компания RegioJet в сотрудничестве с «Укрзалізницею» планирует запустить ночной рейс из Праги в Чоп. Об этом сообщает International Railway Journal.

Поезда будут проходить через словацкий пограничный пункт Черная-над-Тисой. Они будут отправляться из Праги в 21:38 и прибывать в Чоп в 10:35. В обратном направлении со станции Чоп поезд будет отправляться в 17:30 и прибывать в Прагу в 05:07.

Сначала на маршрут запустят поезд из трех вагонов на 140 пассажиров (80 спальных и 60 сидячих мест).

Ранее «Укрзалізниця» сообщала, что этот рейс запустят с нового года. Владелец компании RegioJet также заявлял, что до конца 2023 года компания хочет продлить маршрут Прага – Кошице (Словакия) до Чопа Закарпатской области, а в перспективе – в Мукачево.

RegioJet, совместно с «Укрзалізницею», намерена установить железнодорожное сообщение между Украиной и другими столицами Центральной Европы. В качестве примера запланирован маршрут в Берлин, который пройдет через польский пограничный пункт в Перемышле, что потребует дополнительных инвестиций в инфраструктуру. В то же время, владелец компании RegioJet высказался, что, возможно, уже в 2024 году начнутся рейсы из Киева в Берлин.

Ранее мы писали, что «Укрзалізниця» запускает новый маршрут из Киева в Будапешт и Вену.

Фото: Forbes.