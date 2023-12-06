На рождественские праздники «Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда в направлении Львова и гор

«Укрзалізниця» в ответ на безумный спрос на поезда во Львов и горы и на другие направления назначила дополнительные поезда.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Какие дополнительные поезда назначили:

поезд № 191/192 Киев - Львов. Он будет отправляться из Львова 17, 22, 23, 25, 28, 29, 30 декабря, 1, 5, 6, 7, 13, 14 января в 11:55 и прибывать в Киев в 22:09. В обратном направлении поезд будет отправляться в те же даты, кроме 1 января, в 7:37 и прибывать во Львов в 17:21;

поезд № 167/168 Одесса — Львов. Поезд будет отправляться из Львова 23, 30 декабря и 5, 14 января в 7:23 и прибывать в Одессу в 18:14. В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться в те же даты в 8:03 и прибывать во Львов в 18:40;

поезд № 27/28 Киев — Мукачево на 22, 25, 28, 31 декабря и 3, 6, 9 января из Киева. Поезд будет отправляться в 8:18, прибывать в Мукачево в 19:30. В обратном направлении из Мукачево поезд будет стартовать в те же даты в 7:26 и прибывать в Киев в 18:10;

поезд № 115/116 Киев — Одесса. Он будет отправляться из Киева 22, 23, 25, 29, 30, 31 декабря, 5, 6, 7, 12, 13, 14 января в 8:00 и прибывать в Одессу в 18:58. Обратно из Одессы поезд будет отправляться в те же даты в 11:09 и прибывать в Киев в 20:42.

В случае отсутствия билетов на прямые поезда между нужными станциями стоит смотреть опции поездок с пересадками в приложении «Укрзалізниці», отмечает перевозчик.

«Пересадки доступны даже в пределах одного поезда, а поездка с пересадкой между двумя поездами может в отдельных случаях стоить дешевле прямого рейса — в том числе, за счет возможности выбрать разный класс мест на разные промежутки пути», — добавили в компании.

Ранее мы писали, что «Укрзалізниця» поднимает стоимость билетов на международные рейсы: поезд в Варшаву подорожает на 72%.

Фото: УЗ