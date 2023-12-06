Во Франкфурте открывается первая галерея современного украинского искусства

Во Франкфурте открывается Einundneunzig galeria (Галерея 91), посвященная современному украинскому искусству. Об этом сообщает издание «Амаль Франкфурт Украина».

Галерея имеет название, которое символизирует год получения Украиной независимости — 1991. В кооперации с украинскими галереями, здесь будут выставляться скульптуры, живопись, фото, видео- и аудио работы, а также инсталляции.

Миссия проекта – способствовать развитию современного искусства и культуры в Украине, а также диалога между украинским и немецким художественными сообществами. А также заложить основу для устойчивого диалога и сотрудничества в будущем.

Инициаторы проекта намерены вдохновить франкфуртскую аудиторию – особенно молодое поколение – на разнообразие и актуальность украинского искусства.

Первая экспозиция галереи под названием «Затопление» состоится в коллаборации с известным украинским художественным пространством Assortment Room. Она представляет произведения Никиты Кадана, известного украинского художника современности, включая его живописные работы и видеоинсталляцию. Последняя была создана с участием Яремы Малащука, Романа Химея, Юрия Издрыка и других. В выставку также входят тексты Тараса Прохасько.

Эта выставка посвящена теме исторического геноцида на фоне нового, современного.

Средства на проведение выставки были предоставлены Goethe-Institut Украина.

Открытие состоится 7 декабря, в 19.00.

Даты проведения выставки: с 7 декабря 2023 по 31 января 2024 года.

Адрес: 91 galeria, Schillerstrasse 16, Frankfurt am Main

Ранее мы писали, что работы украинского художника Сергея Махно представили в Нью-Йоркской галерее.

Фото: «Амаль Франкфурт Украина».