Во Франкфурте открывается первая галерея современного украинского искусства

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Наталия Габрух
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Во Франкфурте открывается Einundneunzig galeria (Галерея 91), посвященная современному украинскому искусству. Об этом сообщает издание «Амаль Франкфурт Украина».

Галерея имеет название, которое символизирует год получения Украиной независимости — 1991. В кооперации с украинскими галереями, здесь будут выставляться скульптуры, живопись, фото, видео- и аудио работы, а также инсталляции.

Миссия проекта – способствовать развитию современного искусства и культуры в Украине, а также диалога между украинским и немецким художественными сообществами. А также заложить основу для устойчивого диалога и сотрудничества в будущем.

Инициаторы проекта намерены вдохновить франкфуртскую аудиторию – особенно молодое поколение – на разнообразие и актуальность украинского искусства.

Первая экспозиция галереи под названием «Затопление» состоится в коллаборации с известным украинским художественным пространством Assortment Room. Она представляет произведения Никиты Кадана, известного украинского художника современности, включая его живописные работы и видеоинсталляцию. Последняя была создана с участием Яремы Малащука, Романа Химея, Юрия Издрыка и других. В выставку также входят тексты Тараса Прохасько.

Эта выставка посвящена теме исторического геноцида на фоне нового, современного.

Средства на проведение выставки были предоставлены Goethe-Institut Украина.

Открытие состоится 7 декабря, в 19.00.

Даты проведения выставки: с 7 декабря 2023 по 31 января 2024 года.

Адрес: 91 galeria, Schillerstrasse 16, Frankfurt am Main

Ранее мы писали, что работы украинского художника Сергея Махно представили в Нью-Йоркской галерее.

Фото: «Амаль Франкфурт Украина».

Вы хотели бы посетить Галерею 91?
Опубликовано: 06 декабря 2023
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