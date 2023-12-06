«Укрзалізниця» запускает сервис заказа билетов для военнослужащих

«Укрзалізниця» запускает сервис спецзаказа билетов для военнослужащих. Об этом сообщают в пресс-службе перевозчика.

Теперь в случае отсутствия билетов в продаже забронировать их военнослужащие смогут онлайн на портале.

Чтобы заказать билет нужно:

оставить заявку на портале не позднее чем за 6 часов до отправления поезда;

выкупить билет в кассе не позднее чем за 1 час до отправления поезда.

Спецзаказ билетов доступен на 17 поездов, наиболее популярных среди военных. В частности, это маршруты в города, приближенные к зоне ведения боевых действий и обратно.

Военнослужащие могут бронировать билеты как для себя, так и для собратьев, с которыми собираются в путь.

Ранее мы писали, что на рождественские праздники «Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда в направлении Львова и гор.

Фото: «Укрзалізниця».