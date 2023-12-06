«Укрзалізниця» запускает сервис заказа билетов для военнослужащих

«Укрзалізниця» запускает сервис спецзаказа билетов для военнослужащих. Об этом сообщают в пресс-службе перевозчика.
Теперь в случае отсутствия билетов в продаже забронировать их военнослужащие смогут онлайн на портале.
Чтобы заказать билет нужно:
Спецзаказ билетов доступен на 17 поездов, наиболее популярных среди военных. В частности, это маршруты в города, приближенные к зоне ведения боевых действий и обратно.
Военнослужащие могут бронировать билеты как для себя, так и для собратьев, с которыми собираются в путь.
Ранее мы писали, что на рождественские праздники «Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда в направлении Львова и гор.
Фото: «Укрзалізниця».