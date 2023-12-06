«Укрзалізниця» запускает сервис заказа билетов для военнослужащих

198
Наталия Габрух
share share

«Укрзалізниця» запускает сервис спецзаказа билетов для военнослужащих. Об этом сообщают в пресс-службе перевозчика.

Теперь в случае отсутствия билетов в продаже забронировать их военнослужащие смогут онлайн на портале.

Чтобы заказать билет нужно:

  • оставить заявку на портале не позднее чем за 6 часов до отправления поезда;
  • выкупить билет в кассе не позднее чем за 1 час до отправления поезда.

Спецзаказ билетов доступен на 17 поездов, наиболее популярных среди военных. В частности, это маршруты в города, приближенные к зоне ведения боевых действий и обратно.

Военнослужащие могут бронировать билеты как для себя, так и для собратьев, с которыми собираются в путь.

Ранее мы писали, что на рождественские праздники «Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда в направлении Львова и гор.

Фото: «Укрзалізниця».

Вам нравится новая инициатива от «Укрзалізниці»?
Опубликовано: 06 декабря 2023
share share
Куда пойти в Киеве 8-10 декабря: концерты Святослава Вакарчука и Pianoboy, фестиваль Kyiv Book Weekend Куда пойти в Киеве 8-10 декабря: концерты Святослава Вакарчука и Pianoboy, фестиваль Kyiv Book Weekend В Киеве зажгли главную елку страны на Софийской площади В Киеве зажгли главную елку страны на Софийской площади В центре Одессы обрушился памятник архитектуры 1919 года В центре Одессы обрушился памятник архитектуры 1919 года На Позняках открыли социальное кафе-пекарню, где работает молодежь с ментальными нарушениями На Позняках открыли социальное кафе-пекарню, где работает молодежь с ментальными нарушениями Пьющие на Рождество в разных странах Пьющие на Рождество в разных странах «Спрятанное украинское сокровище»: Птушкин и Кацурин выпустили гид по еде Бессарабии «Спрятанное украинское сокровище»: Птушкин и Кацурин выпустили гид по еде Бессарабии В Украине выпустили первый "Пивной Рождественский Календарь": где и как купить В Украине выпустили первый "Пивной Рождественский Календарь": где и как купить В Киеве установили памятник Герою Украины Александру Мациевскому В Киеве установили памятник Герою Украины Александру Мациевскому
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.