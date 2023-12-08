На Софии Киевской установят новые 100-килограммовые кресты

5 новых трехметровых крестов вскоре установят на Софии Киевской, которые изготовили за счет меценатов и благотворителей.

Об этом сообщили в ВТО.

Их вес 100 кг. Они новые, но к ним добавлены элементы от предыдущих крестов Святой Софии. В последний раз кресты собора полноценно реставрировались многие десятилетия назад.

Ранее мы писали, что в столице собираются отреставрировать Софийский собор. На работы планируют потратить 79,4 млн. гривен.

Эта информация вызвала критику у части граждан по поводу целесообразности выделения большой суммы средств во время войны.

Фото: ПЦУ