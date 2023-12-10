«Укрзалізниця» анонсировала зимнее путешествие по самой длинной в Европе узкоколейке

«Укрзалізниця» анонсировала зимнее путешествие по самой длинной узкоколейке в Европе во главе с 70-летним паровозом. Об этом сообщила пресс-служба «Укрзалізниці».

В составе поезда будет столичная легенда, «гастроллер» из Киевской детской железной дороги — паровоз Гр-336 (1951) и четыре пассажирских вагона Pafawag польского производства (1960).

Последний ретротур в 2023 году состоится 16 декабря.

В программе – путешествие по самой длинной узкоколейке в Европе, культурно-художественная программа от Гайворонского городского совета, горячий обед на берегу Южного Буга и благотворительная ярмарка в поддержку ВСУ.

Билеты на ретропоезд уже доступны в мобильном приложении «Укрзалізниці», на сайте, в чат-ботах и в кассах вокзалов по следующим сообщениям:

№851 Гайворон - Бершадь,

№852 Бершадь - Гайворон,

№854 Гайворон — Хащеватое,

№853 Хащеватое — Гайворон.

Средняя стоимость билета на ретропоезд в одном направлении – 116 грн для взрослых и 87 грн для детей до 14 лет.

Для удобного доезда в начальную точку и возвращение домой «Укрзалізниця» назначила курсирование беспересадочных прицепных вагонов сообщением Киев — Гайворон и Львов — Гайворон.

Отправление поездов из Киева и Львова вечером 15 декабря, из Гайворона назад — вечером 16 декабря. Билеты на трансфер уже в продаже на официальных веб-ресурсах «Укрзалізниці».

Ранее мы писали, что на рождественские праздники «Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда в направлении Львова и гор.

Фото: из открытых источников.