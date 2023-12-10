Компания Airbnb предлагает бесплатно пожить в домике Санта Клауса

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Наталия Габрух
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Airbnb приглашает одну семью провести три ночи (с 18 по 21 декабря) в доме Санта Клауса в Рованиеми, Финляндия. Об этом пишет CNN.

Семья, которая хочет пожить в доме Санты, должна будет сортировать письма, штамповать конверты с официальным почтовым штемпелем Полярного круга и выполнять различные поручения главного эльфа.

После выполнения работы семья сможет отдохнуть, бесплатно позавтракать и поужинать традиционными финскими блюдами, прокатиться на снегоходах, посмотреть на северное сияние и посетить сауну.

Домик рассчитан на двоих взрослых и двоих детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Airbnb предлагает взять на себя расходы на авиабилеты, если полет будет происходить из Великобритании. Забронировать домик смогут все желающие, начиная с 11 декабря, при наличии профиля на Airbnb и положительного рейтинга.

Раньше мы писали, каток, парк иллюминаций, Резиденция Санты : Гид "Зимней Страной" на ВДНХ.

Фото: CNN.

А вы бы хотели пожить в домике Санта Клауса?
Опубликовано: 10 декабря 2023
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