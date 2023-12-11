«Укрпочта» доставит вещи для обогрева военным на фронт: как присоединиться

«Укрпочта» организовала благотворительную акцию по доставке «Паков теплых благодарностей» на «ноль». Цель этой инициативы — согреть солдат, ведущих оборону на фронте. Об этом сообщает пресс-служба «Укрпочты».

«Мы наслаждаемся красотой снежного покрова и готовимся к праздникам. В это же время наши военные — люди, которым мы обязаны всем этим, постоянно нуждаются в средствах для согревания», — пишут в компании.

«Пак теплых благодарностей» поможет солдатам сохранить тепло, защититься от осадков и быстро приготовить еду. Упаковка содержит:

спиртовую минипечь и спички;

грелку самонагревающуюся для рук, ног и тела (4х2 комплекта);

дождевик;

хлопковые носки;

присыпку-дезодорант;

кофе и чай.

Стоимость одного набора – 500 гривен. Оплатить его можно по ссылке . После того, как собирается достаточное количество оплаченных свертков, «Укрпочта» доставит их на фронт.

Кроме этого в пакеты положат письма с поддержкой и пожеланиями, а также детские рисунки. Отправить их можно по адресу: ул. Крещатик, 22, г. Киев, 01001.

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Фото: «Укрпочта».