В этом году в Украине официально не будет дополнительных выходных на Рождество и Новый год

У украинцев не будет дополнительных выходных 25 декабря и 1 января из-за действия военного положения. Во время него все дополнительные выходные и нерабочие дни отменяются.

В этом году Верховная Рада официально признала 25 декабря как день празднования Рождества, поэтому выходной 7 января тоже официально отменили.

Однако работодатели частных компаний могут предоставлять работникам выходные по собственному усмотрению.

В прошлом году в связи с военным положением впервые отменили дополнительные выходные.

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