Куда пойти в Киеве 15-17 декабря: Рождественский Кураж, вытупления Kadnay и "Без обмежень"

В течение 15-17 декабря пройдут разнообразные события, среди которых: выступления групп "Без обмежень" и "Kadnay", Рождественский кураж, спектакли "Жизнь - это сон" и "Точка зрения", ярмарка виниловых пластинок, вечеринка в Куренях и Подпольный стендап.
Собрали 13 событий на этих выходных, которые стоит посетить.
В проекте будут представлены как музейные произведения, так и работы современных мастеров, художников и дизайнеров, которые переосмысливают, интерпретируют и развивают украинскую рождественскую традицию.
На выставке можно увидеть традиционную одежду и посуду, ковры и украшения, просмотреть видео и послушать аудиозаписи старинных колядок.
Кроме выставочной, проект «Дома на Рождество» будет иметь образовательную составляющую: публичная программа будет включать концерты, лекции, мастер-классы для взрослых и детей. Также в одном из выставочных залов Украинского Дома будет работать праздничный магазинчик с широким ассортиментом рождественских подарков для родных и друзей — в нем можно приобрести работы украинских мастеров, дизайнерские изделия, книги, сувениры.
Цена: 50-100 грн
Где: Украинский Дом, улица Крещатик, 2
Когда: с 15 декабря по 21 января 2024 года, вт-вс, 11:00 - 19:00
Спектакль, который вы не увидите. Среди нас живут люди, не имеющие возможности увидеть мир, они могут только почувствовать его на ощупь, на вкус, почувствовать его звуки, но не увидеть… И мы должны осознавать, что эти люди ежедневно нуждаются в нашей терпимости и понимании.
Цена: 300 грн
Где: Украинский малый драматический театр, улица Олеся Гончара, 33
Когда: 15 декабря 18:00
Главный персонаж Сехисмундо, заключенный с рождения, живет в мире грез и не знает, где реальность, а где вымысел. Эта двойная плоскость – вымысел и реальность – порождает экзистенциальные вопросы.
Куда уходит ответственность? Где предел нашей свободы? Какая грань отделяет справедливость от милосердия, а благоразумие правителя от тирании, когда он цепляется за власть ради вероятного всеобщего блага? Когда восстание народа против угнетения справедливо?
Цена: от 250 грн
Где: Театр им. Леси Украинки, улица Богдана Хмельницкого, 5,
Когда: 15 декабря 18:30
Вы сможете приобрести подарки к новогоднему празднику, посетить мастер-классы от мастеров народного творчества, узнать традиционные виды народного искусства. Вход на все музейные выставки для участников ярмарки свободен!
Цена: 30-50 грн
Где: Национальный музей декоративного искусства Украины
Когда: 16 декабря с 11:00
На ярмарке вы сможете приобрести редкие образцы давно искавших пластинок, а также найти новые произведения от любимых исполнителей. Кроме того, во время ярмарки состоится выставка картин киевского художника Андрея Клишина.
Цена: вход свободный
Где: Дом Кино
Когда: 16 декабря с 11:00
В канун Рождества только и разговоров, что о традициях, компонентах кутьи и лучшие переписи сладкого. Вытаскиваются засаленные тетради, все тщательно планируется, взвешивается и отмеряется. И в какой-то момент дом заполняется ароматами.
Поможет разобраться в традициях рождественских сладостей на галицкий вкус Марианна Душар – исследовательница галицкой кухни и писательница. Вместе мы вы испечете рогалики с ружьем и медовщиком!
Цена: вход свободный
Где: " Сильпо" в ТЦ «Виктория Гарденс»
Когда: 16 декабря с 11:00
Организаторы готовят такие аттракции и лекторий, чтобы узнать исчерпывающе традиции: что надеть, как накрыть на стол, украсить дом и заколдовать. Впрочем, будут и ваши фотографии за пожертвования, музыки, пение, Николай, елки и благотворительность. Рождественская ярмарка также будет особенной – этника, наряды и украшения и подарки.
Цена: 300 грн
Где: Музей Ивана Гончара
Когда: 16-17 декабря с 12:00
Для всех ценителей винной и гастрономической культуры состоится теплый камерный день с дегустацией вин, гастрономических закусок от Horeca Wine Bureau. В качестве сомелье мы выбрали лучших специалистов своего дела, а именно Павел Мнухин, Петр Хоружий и Альбина Чайковская.
У гостей будет уникальная возможность пополнить свой багаж знаний и получить гастрономическое удовольствие в приятной атмосфере рождественского джаза и украинских DJ.
Цена: 250-2000 грн
Где: V'yava на Мечникова,3 (метро Кловская)
Когда: 16 декабря 15:00
Новая программа всемирно известного украинца, пианиста и композитора
Уникальное сочетание музыкальных инструментов и техник, впервые прозвучавших в Украине. Композитор, ставший музыкальной визиткой Украины с уникальным концертом в сопровождении Симфонического Оркестра Вооруженных Сил Украины под руководством Дмитрия Антонюка.
Цена: 199 грн
Где: Октябрьский дворец, Аллея Героев Небесной Сотни, 1
Когда: 16 декабря 15:00 и 19:00
16 декабря с 16:00 до 23:00 в Куренях будут зажигать уникальные киевские артисты: Joss, iO b2b Cheise, Capacity house и Stashuk.
Цена: 300 грн
Где: Курени, Парковая дорога, 4,
Когда: 16 декабря 16:00
Позвольте себе на один вечер забыть обо всем и просто погрузиться в переживание этого музыкального путешествия. Вас ждет насыщенная программа, звездные гости, масштаб, которого вы еще не видели и, конечно, все это для поддержки ВСУ.
Цена: от 1290 грн
Где: Stereo Plaza, пр-т. Лобановского, 119
Когда: 16 декабря 19:00
Группа является участником музыкальных фестивалей Украины и Европы: Atlas Weekend, Sziget, Импульс, MRPL Fest, Файне Город и других. Также ребята принимали участие в национальном отборе Евровидения-2017 с синглом Freedom In My Mind и стали финалистами отбора 2018-го года с песней Beat of the Universe.
Цена: от 1100 грн
Где: Музыкальное пространство V'yava на Мечникова, 3 (возле метро Кловская)
Когда: 17 декабря 18:00
В этот вечер выступят Евгений Коротков, Анна Кочегура, Александр Качура, Екатерина Федоркова.
Цена: от 250 грн
Где: Underground StandUp Club, улица Золотоворотская, 15
Когда: 17 декабря 18:30
Фото: Unsplash\Rodion Kutsaiev, Украинский малый драматический театр, Unsplash\Jan Kopřiva, Unsplash\Hermes Rivera, Евгений Хмара, Курени, Без ограничений, Kadnay, Екатерина Федоркова, Театр им. Леси Украинки