Куда пойти в Киеве 15-17 декабря: Рождественский Кураж, вытупления Kadnay и "Без обмежень"

В течение 15-17 декабря пройдут разнообразные события, среди которых: выступления групп "Без обмежень" и "Kadnay", Рождественский кураж, спектакли "Жизнь - это сон" и "Точка зрения", ярмарка виниловых пластинок, вечеринка в Куренях и Подпольный стендап.

Собрали 13 событий на этих выходных, которые стоит посетить.

Пятница

В проекте будут представлены как музейные произведения, так и работы современных мастеров, художников и дизайнеров, которые переосмысливают, интерпретируют и развивают украинскую рождественскую традицию.

На выставке можно увидеть традиционную одежду и посуду, ковры и украшения, просмотреть видео и послушать аудиозаписи старинных колядок.

Кроме выставочной, проект «Дома на Рождество» будет иметь образовательную составляющую: публичная программа будет включать концерты, лекции, мастер-классы для взрослых и детей. Также в одном из выставочных залов Украинского Дома будет работать праздничный магазинчик с широким ассортиментом рождественских подарков для родных и друзей — в нем можно приобрести работы украинских мастеров, дизайнерские изделия, книги, сувениры.

Цена: 50-100 грн

Где: Украинский Дом, улица Крещатик, 2

Когда: с 15 декабря по 21 января 2024 года, вт-вс, 11:00 - 19:00

Спектакль "Точка зрения"

Спектакль, который вы не увидите. Среди нас живут люди, не имеющие возможности увидеть мир, они могут только почувствовать его на ощупь, на вкус, почувствовать его звуки, но не увидеть… И мы должны осознавать, что эти люди ежедневно нуждаются в нашей терпимости и понимании.

Цена: 300 грн

Где: Украинский малый драматический театр, улица Олеся Гончара, 33

Когда: 15 декабря 18:00

Главный персонаж Сехисмундо, заключенный с рождения, живет в мире грез и не знает, где реальность, а где вымысел. Эта двойная плоскость – вымысел и реальность – порождает экзистенциальные вопросы.

Куда уходит ответственность? Где предел нашей свободы? Какая грань отделяет справедливость от милосердия, а благоразумие правителя от тирании, когда он цепляется за власть ради вероятного всеобщего блага? Когда восстание народа против угнетения справедливо?

Цена: от 250 грн

Где: Театр им. Леси Украинки, улица Богдана Хмельницкого, 5,

Когда: 15 декабря 18:30

Суббота

Вы сможете приобрести подарки к новогоднему празднику, посетить мастер-классы от мастеров народного творчества, узнать традиционные виды народного искусства. Вход на все музейные выставки для участников ярмарки свободен!

Цена: 30-50 грн

Где: Национальный музей декоративного искусства Украины

Когда: 16 декабря с 11:00

На ярмарке вы сможете приобрести редкие образцы давно искавших пластинок, а также найти новые произведения от любимых исполнителей. Кроме того, во время ярмарки состоится выставка картин киевского художника Андрея Клишина.

Цена: вход свободный

Где: Дом Кино

Когда: 16 декабря с 11:00

В канун Рождества только и разговоров, что о традициях, компонентах кутьи и лучшие переписи сладкого. Вытаскиваются засаленные тетради, все тщательно планируется, взвешивается и отмеряется. И в какой-то момент дом заполняется ароматами.

Поможет разобраться в традициях рождественских сладостей на галицкий вкус Марианна Душар – исследовательница галицкой кухни и писательница. Вместе мы вы испечете рогалики с ружьем и медовщиком!

Цена: вход свободный

Где: " Сильпо" в ТЦ «Виктория Гарденс»

Когда: 16 декабря с 11:00

Организаторы готовят такие аттракции и лекторий, чтобы узнать исчерпывающе традиции: что надеть, как накрыть на стол, украсить дом и заколдовать. Впрочем, будут и ваши фотографии за пожертвования, музыки, пение, Николай, елки и благотворительность. Рождественская ярмарка также будет особенной – этника, наряды и украшения и подарки.

Цена: 300 грн

Где: Музей Ивана Гончара

Когда: 16-17 декабря с 12:00

Для всех ценителей винной и гастрономической культуры состоится теплый камерный день с дегустацией вин, гастрономических закусок от Horeca Wine Bureau. В качестве сомелье мы выбрали лучших специалистов своего дела, а именно Павел Мнухин, Петр Хоружий и Альбина Чайковская.



У гостей будет уникальная возможность пополнить свой багаж знаний и получить гастрономическое удовольствие в приятной атмосфере рождественского джаза и украинских DJ.

Цена: 250-2000 грн

Где: V'yava на Мечникова,3 (метро Кловская)

Когда: 16 декабря 15:00

Новая программа всемирно известного украинца, пианиста и композитора

Уникальное сочетание музыкальных инструментов и техник, впервые прозвучавших в Украине. Композитор, ставший музыкальной визиткой Украины с уникальным концертом в сопровождении Симфонического Оркестра Вооруженных Сил Украины под руководством Дмитрия Антонюка.

Цена: 199 грн

Где: Октябрьский дворец, Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Когда: 16 декабря 15:00 и 19:00

16 декабря с 16:00 до 23:00 в Куренях будут зажигать уникальные киевские артисты: Joss, iO b2b Cheise, Capacity house и Stashuk.

Цена: 300 грн

Где: Курени, Парковая дорога, 4,

Когда: 16 декабря 16:00

Позвольте себе на один вечер забыть обо всем и просто погрузиться в переживание этого музыкального путешествия. Вас ждет насыщенная программа, звездные гости, масштаб, которого вы еще не видели и, конечно, все это для поддержки ВСУ.

Цена: от 1290 грн

Где: Stereo Plaza, пр-т. Лобановского, 119

Когда: 16 декабря 19:00

Воскресенье

Группа является участником музыкальных фестивалей Украины и Европы: Atlas Weekend, Sziget, Импульс, MRPL Fest, Файне Город и других. Также ребята принимали участие в национальном отборе Евровидения-2017 с синглом Freedom In My Mind и стали финалистами отбора 2018-го года с песней Beat of the Universe.

Цена: от 1100 грн

Где: Музыкальное пространство V'yava на Мечникова, 3 (возле метро Кловская)

Когда: 17 декабря 18:00

В этот вечер выступят Евгений Коротков, Анна Кочегура, Александр Качура, Екатерина Федоркова.

Цена: от 250 грн

Где: Underground StandUp Club, улица Золотоворотская, 15

Когда: 17 декабря 18:30

Фото: Unsplash\Rodion Kutsaiev, Украинский малый драматический театр, Unsplash\Jan Kopřiva, Unsplash\Hermes Rivera, Евгений Хмара, Курени, Без ограничений, Kadnay, Екатерина Федоркова, Театр им. Леси Украинки