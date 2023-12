Куди піти у Києві 15-17 грудня: Різдвяний Кураж, виступи Kadnay і "Без обмежень"

Протягом 15–17 грудня відбудуться різноманітні події, серед яких: виступи гуртів "Без обмежень" та "Kadnay", Різдвяний кураж, вистави "Життя – це сон" і "Точка зору", ярмарок вінілових платівок, вечірка у Куренях та Підпільний стендап.

Зібрали 13 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

У проєкті будуть представлені як музейні твори, так і роботи сучасних майстрів, художників і дизайнерів, котрі переосмислюють, інтерпретують і розвивають українську різдвяну традицію.

На виставці можна побачити традиційні одяг і посуд, килими і прикраси, переглянути відео та послухати аудіозаписи старовинних колядок.

Окрім виставкової, проєкт «ДоДому на Різдво» матиме освітню складову: публічна програма включатиме концерти, лекції, майстер-класи для дорослих і дітей. Також в одному із виставкових залів Українського Дому працюватиме святкова крамничка з широким асортиментом різдвяних подарунків для рідних і друзів — у ній можна придбати роботи українських майстрів, дизайнерські вироби, книги, сувеніри.

Ціна: 50-100 грн

Де: Український Дім, вулиця Хрещатик, 2

Коли: з 15 грудня до 21 січня 2024 року, вт— нд, 11:00 — 19:00

Вистава "Точка зору"

Вистава, яку ви не побачите. Серед нас живуть люди, які не мають змоги побачити світ, вони можуть лише відчути його на дотик, на смак, відчути його звуки, але не побачити…І ми маємо усвідомлювати, що ці люди щодня потребують нашої терпимості та розуміння.

Ціна: 300 грн

Де: Український малий драматичний театр, вулиця Олеся Гончара, 33

Коли: 15 грудня 18:00

Головний персонаж Сехисмундо, ув’язнений від народження, живе у світі мрій і не знає, де реальність, а де вигадка. Ця подвійна площина – вигадка та реальність – породжує екзистенційні питання.

Куди сягає відповідальність? Де межа нашої свободи? Яка грань відділяє справедливість від милосердя, а розсудливість правителя від тиранії, коли він чіпляється за владу заради ймовірного загального блага? Коли повстання народу проти гноблення є справедливим?

Ціна: від 250 грн

Де: Театр ім.Лесі Українки, вулиця Богдана Хмельницького, 5,

Коли: 15 грудня 18:30

Субота

Ви зможете придбати подарунки до новорічного свята, відвідати майстер-класи від майстрів народної творчості, дізнатися про традиційні види народного мистецтва. Вхід на всі музейні виставки для учасників ярмарку вільний!

Ціна: 30-50 грн

Де: Національний музей декоративного мистецтва України

Коли: 16 грудня з 11:00

На ярмарку ви зможете придбати рідкісні зразки платівок, які давно шукали, а також знайти нові твори від улюблених виконавців. Крім того під час ярмарку відбудеться виставка картин київскього художника Андрія Клішина.

Ціна: вхід вільний

Де: Будинок Кіно

Коли: 16 грудня з 11:00

Напередодні Різдва тільки й розмов, що про традиції, компоненти куті та найкращі переписи солодкого. Витягаються засмальцовані зошити, все ретельно планується, зважується і відміряється. І в якийсь момент помешкання заповнюється ароматами.

Допоможе розібратися у традиціях різдвяних солодощів на галицький смак Маріанна Душар – дослідниця галицької кухні та письменниця. Разом ми ви спечете рогалики з ружею та медівник!

Ціна: вхід вільний

Де: "Сільпо" у ТЦ «Вікторія Гарденс»

Коли: 16 грудня з 11:00

Організатори готують такі атракції та лекторій, аби дізнатись вичерпно про традиції: що вдягнути, як накрити на стіл, прикрасити дім та заколядувати. А втім, будуть і ваші світлини за пожертви, музики, співи, Миколай, ялинки та доброчинність.

Різдвяний ярмарок також буде особливим – етніка, вбрання й оздоблення та подарунки.

Ціна: 300 грн

Де: Музей Івана Гончара

Коли: 16-17 грудня з 12:00

Для всіх поціновувачів винної та гастрономічної культури, відбудеться теплий камерний день з дегустацією вин, гастрономічних закусок від Horeca Wine Bureau. В якості сомельє ми обрали найкращих спеціалістів своєї справи, а саме — Павло Мнухін, Петро Хоружий та Альбіна Чайковська.



У гостей буде унікальна можливість поповнити власний багаж знань та отримати гастрономічне задоволення в приємній атмосфері різдвяного джазу та українських DJ.

Ціна: 250-2000 грн

Де: V’yava на Мечникова,3 (метро Кловська)

Коли: 16 грудня 15:00

Нова програма всесвітньо відомого українця, піаніста та композитора

Унікальне поєднання музичних інструментів та технік, що вперше прозвучать в Україні. Композитор, який став музичною візитівкою України з концертом у супроводі Симфонічного Оркестру Збройних Сил України під керівництвом Дмитра Антонюка.

Ціна: 199 грн

Де: Жовтневий палац, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Коли: 16 грудня 15:00 та 19:00

16 грудня з 16:00 до 23:00 у Куренях запалюватимуть унікальні київські артисти: Joss, iO b2b Cheise, Capacity house та Stashuk.

Ціна: 300 грн

Де: Курені, Паркова дорога, 4,

Коли: 16 грудня 16:00

Дозвольте собі на один вечір забути про все і просто поринути у переживання цієї музичної подорожі. На вас чекає насичена програма, зіркові гості, масштаб, якого ви ще не бачили і, звичайно, все це для підтримки ЗСУ.

Ціна: від 1290 грн

Де: Stereo Plaza, пр-т. Лобановського, 119

Коли: 16 грудня 19:00

Неділя

Гурт є учасником музичних фестивалів України та Європи: Atlas Weekend, Sziget, Імпульс, MRPL Fest, Файне Місто та інших. Також хлопці приймали участь у національному відбору Євробачення-2017 c синглом «Freedom In My Mind» та стали фіналістами відбору 2018-го року з піснею «Beat of the Universe».

Ціна: від 1100 грн

Де: Музичний простір V’yava на Мечникова, 3 (біля метро Кловська)

Коли: 17 грудня 18:00

У цей вечір виступатимуть: Євгеній Коротков, Ганна Кочегура, Олександр Качура, Катерина Федоркова.

Ціна: від 250 грн

Де: Underground StandUp Club, вулиця Золотоворітська, 15

Коли: 17 грудня 18:30

Фото: Unsplash\Rodion Kutsaiev, Український малий драматичний театр, Unsplash\Jan Kopřiva, Unsplash\Hermes Rivera, Євген Хмара, Курені, Без обмежень, Kadnay, Катерина Федоркова, Театр ім. Лесі Українки