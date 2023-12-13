Netflix впервые предоставил полную статистику просмотров за полгода: что смотрели больше всего

Стриминговый сервис Netflix впервые обнародовал данные о просмотрах 99% своего каталога. Об этом сообщает BBC Украина.

В отчете «Что мы смотрели», Netflix опубликовал список из 18 000 фильмов и сериалов, размещенных на их платформе, ранжируя их по количеству часов просмотра с января по июнь 2023 года. Компания также сообщила, что планирует выпускать подобные отчеты дважды в год.

Сериал «Ночной агент» стал лидером просмотров на Netflix в первой половине года, набрав 812 миллионов часов просмотров от пользователей по всему миру, что выделило этот политический триллер как самый популярный среди всех фильмов и сериалов на платформе.

10 первых ступеней списка заняли сериалы:

«Ночной агент»,1 сезон

«Джинни и Джорджия», 2 сезон

«Слава», 1 сезон

«Венздей», 1 сезон

«Королева Шарлотта: История Бриджертонов»

«Ты», 4 сезон

«Королева юга», 3 сезон

«Внешние мели», 3 сезон

«Джинни и Джорджия», 1 сезон.

«Фубар»: 1 сезон

Фильм «Мать», где главную роль сыграла Дженнифер Лопес, стал лидером среди фильмов на Netflix, набрав более 249 миллионов часов просмотров. В общем рейтинге просмотров он занял 14 место.

Также в Netflix добавили, что данные показывают популярность среди зрителей не только новых, но и более старых сериалов и фильмов.

Раньше мы писали, что украинский мультфильм «Мавка. Лесная песня» выйдет на Netflix .