Украинский мультфильм «Мавка. Лесная песня» выйдет на Netflix

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Наталия Габрух
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Мультфильм «Мавка. Лесная песня» выйдет на стриминговом сервисе Netflix 1 декабря. Об этом сообщают в соцсетях сервиса.

Мультфильм стал самым кассовым анимационным проектом, собрав в украинском и мировом прокате $20 млн. В Украине «Мавка» установила рекорд среди национальных фильмов по кассовым сборам и по количеству проданных билетов. Также мультфильм стал самым успешным анимационным релизом в украинском кинопрокате, опередив картины Disney и Pixar.

Кроме того, авторы мультфильма «Мавка. Лесная песня» анонсировали продолжение анимационной ленты и полнометражный игровой фильм для аудитории 12+. Продолжение будет создаваться в сотрудничестве с французской анимационной студией TeamTo.

Раньше мы писали, что мультфильм «Мавка. Лесная песня» получил награду на итальянском фестивале анимации.

Фото: «Мавка. Лесная песня».

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Опубликовано: 18 ноября 2023
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