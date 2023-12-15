ЮНЕСКО взяла под усиленную защиту еще 5 объектов культурного наследия Украины

118
Ирина Маймур
share share

Комитет ЮНЕСКО внес еще 5 объектов культурного наследия Украины в список ценностей, которые находятся под усиленной защитой.

Об этом сообщает Минкульт.

Отмечается, что 14 декабря Комитет ЮНЕСКО по защите культурного наследия в случае вооруженного конфликта утвердил решение внести еще 5 объектов культурного наследия Украины в Международный перечень культурных ценностей, находящихся под временной усиленной защитой.

Достопримечательности расположены в Одессе, Чернигове, Львовской и Закарпатской областях. Это:

  • деревянные церкви Карпатского региона: церковь Архангела Михаила (Ужок, Закарпатье);
  • деревянные церкви Карпатского региона (деревянная церковь Св. Юра (Дрогобыч, Львовщина));
  • здание Одесского национального академического театра оперы и балета;
  • здание Одесской областной филармонии имени Давида Ойстраха;
  • Спасо-Преображенский собор Чернигова

По словам заместительницы министра культуры и информационной политики Анастасии Бондарь, в результате российских атак в Украине повреждено или разрушено более 1700 объектов культурной инфраструктуры и более 870 памятников культурного наследия.

Ранее мы писали, что во Львовской области планируют отреставрировать два храма из списка ЮНЕСКО.

Фото: Tomáš Krompolc; UA.IGotoWorld.com; operahouse.od.ua; Одесская областная филармония имени Давида Ойстраха; Чернигов древний

Видели ли вы вживую какую-нибудь из этих достопримечательностей?
Опубликовано: 15 декабря 2023
share share
В Киеве изменили правила размещения вывесок на фасадах домов В Киеве изменили правила размещения вывесок на фасадах домов В 6 городах Украины запускают офлайн-школу волонтеров В 6 городах Украины запускают офлайн-школу волонтеров Киевсовет принял бюджет города на 2024 год: на что уйдет больше денег Киевсовет принял бюджет города на 2024 год: на что уйдет больше денег «Киевстар» восстановил мобильный интернет 4G и LTE в Киеве и ряде регионов «Киевстар» восстановил мобильный интернет 4G и LTE в Киеве и ряде регионов Верховный суд окончательно запретил застройку Протасового Яра Верховный суд окончательно запретил застройку Протасового Яра Еда будущего: что из мультсериала «Футурама» мы уже едим в реальном мире Еда будущего: что из мультсериала «Футурама» мы уже едим в реальном мире В Одессе возобновил работу художественный музей, поврежденный из-за попадания российской ракеты В Одессе возобновил работу художественный музей, поврежденный из-за попадания российской ракеты В Киеве демонтировали "мусульманский рынок" В Киеве демонтировали "мусульманский рынок"
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.