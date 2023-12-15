ЮНЕСКО взяла под усиленную защиту еще 5 объектов культурного наследия Украины

Комитет ЮНЕСКО внес еще 5 объектов культурного наследия Украины в список ценностей, которые находятся под усиленной защитой.
Об этом сообщает Минкульт.
Отмечается, что 14 декабря Комитет ЮНЕСКО по защите культурного наследия в случае вооруженного конфликта утвердил решение внести еще 5 объектов культурного наследия Украины в Международный перечень культурных ценностей, находящихся под временной усиленной защитой.
Достопримечательности расположены в Одессе, Чернигове, Львовской и Закарпатской областях. Это:
По словам заместительницы министра культуры и информационной политики Анастасии Бондарь, в результате российских атак в Украине повреждено или разрушено более 1700 объектов культурной инфраструктуры и более 870 памятников культурного наследия.
Ранее мы писали, что во Львовской области планируют отреставрировать два храма из списка ЮНЕСКО.
Фото: Tomáš Krompolc; UA.IGotoWorld.com; operahouse.od.ua; Одесская областная филармония имени Давида Ойстраха; Чернигов древний