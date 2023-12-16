Украинские бренды собирают теплую одежду для переселиенцы: куда принести вещи

Благотворительный фонд «Культура дії» в сотрудничестве с украинскими брендами одежды Bibliothèque Nationale, diadia и byMe инициировал проект «Зігрій», который собирается собрать теплую одежду и обувь для семей ВПЛ.
Об этом сообщают в соцсетях благотворительного фонда «Культура дії».
«Главная идея этого проекта — хранить теплые воспоминания в сердце, а вещи, которые уже не носите, отдавать для помощи тем, кто в этом нуждается. "Зігрій" – это проект о том, что каждый может поделиться теплом с другими», – комментирует соучредительница БФ «Культура дії» Елена Белоус.
Как присоединиться к инициативе?
Вещи можно приносить с 13 по 23 декабря на ул. Сечевых Стрельцов, 68 (Bibliothèque Nationale). Пн-Вс, 10:00-20:00.
Одежда должна быть постирана и в хорошем состоянии, а обувь чистой.
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Фото: Markus Winkler/Unsplash, БФ «Культура дії».