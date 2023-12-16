Украинские бренды собирают теплую одежду для переселиенцы: куда принести вещи

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Наталия Габрух
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Благотворительный фонд «Культура дії» в сотрудничестве с украинскими брендами одежды Bibliothèque Nationale, diadia и byMe инициировал проект «Зігрій», который собирается собрать теплую одежду и обувь для семей ВПЛ.

Об этом сообщают в соцсетях благотворительного фонда «Культура дії».

«Главная идея этого проекта — хранить теплые воспоминания в сердце, а вещи, которые уже не носите, отдавать для помощи тем, кто в этом нуждается. "Зігрій" – это проект о том, что каждый может поделиться теплом с другими», – комментирует соучредительница БФ «Культура дії» Елена Белоус.

Как присоединиться к инициативе?

  • просмотрите свой гардероб и выберите вещи, которые, несмотря на хорошее состояние, по какой-то причине не носите;
  • принесите выбранные вещи в один из магазинов партнеров;
  • волонтеры «Культура дії» заберут вещи в распределительный центр, где проверят и рассортируют их;
  • тёплые вещи будут переданы семьям внутренне перемещенных лиц организаторами проекта.

Вещи можно приносить с 13 по 23 декабря на ул. Сечевых Стрельцов, 68 (Bibliothèque Nationale). Пн-Вс, 10:00-20:00.

Одежда должна быть постирана и в хорошем состоянии, а обувь чистой.

Ранее мы писали, что UAnimals выпустили благотворительный мерч, посвященный краснокнижным животным.

Фото: Markus Winkler/Unsplash, БФ «Культура дії».

Вам нравится инициатива благотворительного фонда «Культура дії» и украинских брендов?
Опубликовано: 16 декабря 2023
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