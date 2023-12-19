В Киеве и Львове на праздники будет курсировать ретро-поезд «Рождественский экспресс»

На зимние праздники «Укрзалізниця» назначает ретро-поезд на паровозной тяге «Рождественский экспресс». Он будет курсировать во Львове и Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Рождественские экспрессы будут курсировать 23, 24, 30 и 31 декабря. В Киеве они будут отправляться дважды в день: в 10.27 и в 12.40. Во Львове трижды в день: в 10:05, в 13:00 и в 15:20.

Перевозчик рекомендует пассажирам приходить на вокзал хотя бы за 30 минут до отправки, чтобы сделать памятные фото и принять участие в праздничной программе.

«На перроне пассажиров встретит профессиональный фотограф, который сделает бесплатные фото возле исторического паровоза, а в вагонах будет ожидать развлекательная программа для детей, вкусности и подарки», — отмечают в УЗ.

30% мест в вагонах «Рождественского экспресса» будут бесплатными для детей погибших железнодорожников, детей военнослужащих и других социальных категорий.

В случае воздушной тревоги поезда Укрзализныци продолжат курсировать по расписанию, однако детские мероприятия переместятся из перронов в вагоны и укрытия.

Билеты на ретро-поезд можно приобрести в приложении и чат-ботах Укрзализныци: для Киева: по запросу Киев-Пассажирский — Киев-Сказочный; для Львова: по запросу Львов — Львов-Сказочный.

К моменту написания статьи билетов на рождественский поезд из Киева почти не осталось. Однако на львовский поезд есть много. Стоимость билетов: 236,72 грн.

Ранее мы писали, что «Укрзалізниця» запустит из Киева во Львов двухэтажный поезд.

Фото: УЗ