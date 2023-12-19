Купля-продажа автомобиля и обмен сертификата на жилье: какие новые услуги появились в «Дії»

В приложении «Дія» запустили новые сервисы. Их презентовали на Diia Summit с участием президента Владимира Зеленского и чиновников.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Какие сервисы появились в «Дії»:
Также на Diia Summit представили новый дизайн приложения. Он стал инклюзивным, понятным и современным.
В Министерстве внутренних дел сообщили, что услуга купли-продажи автомобиля заработает 20 декабря. Граждане смогут заключить договор купли-продажи в несколько кликов в приложении «Дія». Также доступна доставка новых номерных знаков и свидетельств о регистрации авто Укрпочтой на территории Украины.
Сервис обмена сертификата в «Дії» на жилье заработает на этой неделе. В настоящее время средний размер жилищного сертификата составляет 2 млн. грн.
К тому же, планируют запустить в 2024 году платформу для госслужащих «Дія.Офіс» и образовательное приложение «Мрія».
Ранее мы писали, что приложение «Укрзалізниці» интегрировали с «Дією» для борьбы с перекупщиками.
Фото: Конкурент