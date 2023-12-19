В украинских кинотеатрах покажут архивные мультфильмы Довженко-Центра: когда и где

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Ирина Маймур
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В декабре в украинских кинотеатрах покажут восемь архивных короткометражных мультфильмов Довженко-Центра. Их оцифровали в кинолаборатории в течение 2021-2023 годов.

Анимации объединили в подборку Зима и сказка. Это работы студии «Укранимафильм» и Творческого объединения художественной мультипликации при «Киевнаукфильме».

Какие анимации покажут:

  • Осінній вальс (1989, реж. Юрий Скирда);
  • Жили собі думки (1983, реж. Владимир Гончаров);
  • Як їжачок та Ведмежа міняли небо (1985, реж. Наталья Марченкова);
  • Коза-Дереза (1995, реж. Ирина Смирнова);
  • Казка про білу крижинку (1974, реж. Евгений Сивокинь);
  • Як козаки в хокей грали (1995, реж. Владимир Дахно, Тадеуш Павленко);
  • Рукавичка (1996, реж. Наталья Марченкова);
  • Повертайся, Капітошко! (1989, реж. Борис Храневич).

Анимационную подборку покажут с 21 по 27 декабря в сети Планета Кино в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Одессе и Сумах.

Купить билеты на киевские показы можно по ссылке.

Ранее мы писали о лучших фильмах 2023 года по версии Европейской киноакадемии.

Фото: Довженко-Центр

Планируете сходить на показы?
Опубликовано: 19 декабря 2023
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