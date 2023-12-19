В украинских кинотеатрах покажут архивные мультфильмы Довженко-Центра: когда и где

В декабре в украинских кинотеатрах покажут восемь архивных короткометражных мультфильмов Довженко-Центра. Их оцифровали в кинолаборатории в течение 2021-2023 годов.

Анимации объединили в подборку Зима и сказка. Это работы студии «Укранимафильм» и Творческого объединения художественной мультипликации при «Киевнаукфильме».

Какие анимации покажут:

Осінній вальс (1989, реж. Юрий Скирда);

Жили собі думки (1983, реж. Владимир Гончаров);

Як їжачок та Ведмежа міняли небо (1985, реж. Наталья Марченкова);

Коза-Дереза (1995, реж. Ирина Смирнова);

Казка про білу крижинку (1974, реж. Евгений Сивокинь);

Як козаки в хокей грали (1995, реж. Владимир Дахно, Тадеуш Павленко);

Рукавичка (1996, реж. Наталья Марченкова);

Повертайся, Капітошко! (1989, реж. Борис Храневич).

Анимационную подборку покажут с 21 по 27 декабря в сети Планета Кино в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Одессе и Сумах.

Купить билеты на киевские показы можно по ссылке.

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Фото: Довженко-Центр