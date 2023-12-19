В украинских кинотеатрах покажут архивные мультфильмы Довженко-Центра: когда и где

В декабре в украинских кинотеатрах покажут восемь архивных короткометражных мультфильмов Довженко-Центра. Их оцифровали в кинолаборатории в течение 2021-2023 годов.
Анимации объединили в подборку Зима и сказка. Это работы студии «Укранимафильм» и Творческого объединения художественной мультипликации при «Киевнаукфильме».
Какие анимации покажут:
Анимационную подборку покажут с 21 по 27 декабря в сети Планета Кино в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Одессе и Сумах.
Купить билеты на киевские показы можно по ссылке.
Ранее мы писали о лучших фильмах 2023 года по версии Европейской киноакадемии.
Фото: Довженко-Центр