«20 днів у Маріуполі» — один из лучших фильмов в Великобритании и США по версии The Guardian

Документальный фильм «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова занял 4-е место в списке лучших фильмов в Великобритании и 6-е — в США.

Об этом сообщает The Guardian.

В конце года издание публикует список лучших фильмов 2023 года в США и Великобритании.

Обозреватель The Guardian обнародовал обзор фильма и назвал «20 дней в Мариуполе» изнурительным, убедительным и жизненно важным фильмом.

«Ужасный документальный фильм очевидца Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» рассказывает о жестокой осаде украинского портового города Владимиром Путиным с февраля по май 2022 года, в результате которой погибли более 20 тыс. человек», — отмечается в статье.

К тому же фильм Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» среди номинантов премии Американской гильдии продюсеров, сообщает Variety. Также фильм попал в финал номинации на приз зрительских симпатий престижного американского киноконкурса Cinema Eye.

Фильм «20 днів у Маріуполі» снял украинский журналист и фотограф Мстислав Чернов. Вместе с ним над фильмом работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко.

В фильме показали начало полномасштабного вторжения, бомбардировки роддома и спасение автора ленты и его коллег из Associated Press из окруженного российскими войсками города.

Ранее мы писали, что фильм «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова будет представлять Украину на Оскаре 2024 года в категории «Лучший международный полнометражный фильм».

Фото: кадр из фильма «20 днів у Маріуполі»