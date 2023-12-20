В спортзалах и ресторанах не запрещено вручать повестки, заявили в ВСУ

Представители ТЦК могут выдавать повестки военнообязанным в спортзалах и ресторанах с согласия владельцев заведений, поскольку это общественное место.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

«Если бы представителей ТЦК зафиксировали в отделении больницы травматологии и если бы они там раздавали повестки — это было бы странно. А спортзал – это общественное место. То есть законом четко установлено, что осуществление мер оповещения возможно там, где не запрещено», — сказал Фитьо.

Вручать повестки могут представители ТЦК и СП, руководители предприятий всех форм собственности, представители ЖЭКов и ОСМД, а также поселковые председатели, старосты и представители территориальных общин, добавил Фитьо.

Ранее мы писали, что работники ТЦК посетили тренажерные залы Киева, Ужгорода и Днепра, где выписали повестки клиентам и тренерам.

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