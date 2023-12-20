В Буковеле обустроят пешеходный центр с общественными пространствами: визуализации

Украинская архитектурная компания Archimatika показала проект пешеходного центра в Буковеле. Его в рамках конкурса выбрала для реализации компания Investbukovel.

Пешеходный центр будет обустроен на месте бетонного узла и автомобильной стоянки.

Archimatika предлагает сформировать первую комплексную застройку в Буковеле, которая включает не только отдельные здания, но и логику пространств. Планируется обустроить пешеходную инфраструктуру и общественное пространство подобно альпийским городам.

«Приблизив отели разного класса к спускам, удастся сделать центр более оживленным и сократить маятниковый автомобильный трафик. Существующие паркоместа будут перенесены в новый паркинг емкостью почти в 1000 мест», — отмечают в команде.

Ранее мы писали, что во Львове на месте заброшенного бомбоубежища хотят построить апарт-отель.

Визуализации: Archimatika