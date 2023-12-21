Турецкая компания поможет реконструировать аэропорт «Антонов» в Гостомеле

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Ирина Маймур
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Турецкая компания Mabtec Engineering and Consultancy поможет в восстановлении аэропорта «Антонов» в Гостомеле.

Об этом сообщает Бучанский городской совет.

Отмечается, что недавно Буча с рабочим визитом посетили представители турецкой компании Mabtec Engineering and Consultancy. Они занимаются проектированием, реализацией и управлением инженерных проектов.

В настоящее время турецкие партнеры разрабатывают концепцию реконструкции аэропорта «Антонов» на базе индустриального парка Bucha Techno Garden.

Отмечается, что восстановление аэропорта «Антонов» поможет увеличить международный и внутренний пассажиропотоки в первые годы открытия воздушного пространства Украины.

«Мы заинтересованы в индустриальном развитии Бучанского общества и готовы сотрудничать. Реконструкция аэропорта станет важным шагом для послевоенного восстановления», — заявил основатель компании Mabtec Engineering and Consultancy Мурат Акпинар.

Напомним, что 24 февраля 2022 года враг попытался захватить аэропорт, направив к нему десант на 34 вертолетах. А 27 февраля из-за российской воздушной атаки там сгорел самолет АН-225 «Мрия».

Ранее мы писали, что в 2024 году Украина начнет работать над восстановлением авиаполётов.

Фото: Бучанский городской совет; Ваниль Berehulak для The New York Times

Ждет восстановление аэропорта?
Опубликовано: 21 декабря 2023
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