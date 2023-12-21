В Украине легализовали медицинский каннабис

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Ирина Маймур
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Верховная Рада приняла законопроект № 7457 о медицинском каннабисе во втором чтении.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За соответствующее решение проголосовали 248 нардепов.

Законопроект регулирует обращение каннабиса только в медицинской, промышленной и научной деятельности.

Распространение рекреационной марихуаны для рекреационного потребления и дальше будет считаться преступлением, которое будет расследовать полиция в соответствии с законодательством.

Производство лекарств будет жестко контролироваться на всех этапах. Выращивать смогут только юрлица, получившие соответствующую лицензию и GMP-сертификат, под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для Нацполиции. Каждый куст будет иметь индивидуальную кодировку, чтобы отслеживать поступление растений к пациентам.

Препараты на основе медканабисса можно будет получить только по электронному рецепту. Этот рецепт врач будет выписывать пациенту в соответствии с его состоянием, как это происходит с морфином.

Прессслужба Министерства здравоохранения отметила, что после первого чтения законопроект был существенно доработан – в него было подано почти 900 поправок, из которых учтено более 100.

Теперь законопроект должен подписать Владимир Зеленский. После подписания президентом закон вступит в силу через 6 месяцев после его обнародования.

Ранее мы писали, что вышло первое издание комикса «Мистер Травчик» в поддержку медицинского каннабиса.

Фото: Harvard Health

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Опубликовано: 21 декабря 2023
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