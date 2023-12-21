В Украине легализовали медицинский каннабис

Верховная Рада приняла законопроект № 7457 о медицинском каннабисе во втором чтении.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
За соответствующее решение проголосовали 248 нардепов.
Законопроект регулирует обращение каннабиса только в медицинской, промышленной и научной деятельности.
Распространение рекреационной марихуаны для рекреационного потребления и дальше будет считаться преступлением, которое будет расследовать полиция в соответствии с законодательством.
Производство лекарств будет жестко контролироваться на всех этапах. Выращивать смогут только юрлица, получившие соответствующую лицензию и GMP-сертификат, под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для Нацполиции. Каждый куст будет иметь индивидуальную кодировку, чтобы отслеживать поступление растений к пациентам.
Препараты на основе медканабисса можно будет получить только по электронному рецепту. Этот рецепт врач будет выписывать пациенту в соответствии с его состоянием, как это происходит с морфином.
Прессслужба Министерства здравоохранения отметила, что после первого чтения законопроект был существенно доработан – в него было подано почти 900 поправок, из которых учтено более 100.
Теперь законопроект должен подписать Владимир Зеленский. После подписания президентом закон вступит в силу через 6 месяцев после его обнародования.
Ранее мы писали, что вышло первое издание комикса «Мистер Травчик» в поддержку медицинского каннабиса.
Фото: Harvard Health