Украинский фильм «20 дней в Мариуполе» вошел в шортлист премии «Оскар» в двух категориях

Украинский фильм «20 дней в Мариуполе» вошел в короткие списки «Оскара» в двух категориях — «Лучший международный фильм» и «Лучший документальный фильм».

В категории Лучший документальный фильм» работа Мстислава Чернова сразится с лентами «Американская симфония», «Аполлония, Аполлония», «За пределом утопии», «Четыре дочери» и «Убить тигра». В категории «Международный полнометражный фильм» его конкурентами станут марокканская лента «Мать всей лжи», исландская «Земля Бога» и японская «Идеальные дни».

Окончательный список номинантов назовут 23 января 2024 года. Церемония награждения «Оскар-2024» состоится 10 марта 2024 года.

Фильм «20 дней в Мариуполе» снял украинский журналист и фотограф Мстислав Чернов. Вместе с ним над фильмом работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко.

В фильме показали начало полномасштабного вторжения, бомбардировки роддома и спасение автора ленты и его коллег из Associated Press из окруженного российскими войсками города.

Ранее мы писали , что «20 дней в Мариуполе» – один из лучших фильмов в Великобритании и США по версии The Guardian. К тому же фильм Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе» среди номинантов премии Американской гильдии продюсеров.

Фото: АР/Евгений Малолетка