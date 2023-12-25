В Киевской области завершили восстановление двух мостов, поврежденных во время боевых действий

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Наталия Габрух
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В Киевской области продолжается восстановление объектов, поврежденных во время боевых действий.

Об этом сообщает начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

До конца года планируют ввести в эксплуатацию два моста, которые уже восстановили. Это мосты на дорогах общего пользования местного значения на участках Победа – Барышевка и Корнеевка – Недра – Згуровка – Березань.

Ранее мы писали, что разоблачено еще одно хищение средств при строительстве Подольского моста: речь идет о 24 млн гривен.

Фото: из открытых источников

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Опубликовано: 25 декабря 2023
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