В Киевской области завершили восстановление двух мостов, поврежденных во время боевых действий

В Киевской области продолжается восстановление объектов, поврежденных во время боевых действий.

Об этом сообщает начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

До конца года планируют ввести в эксплуатацию два моста, которые уже восстановили. Это мосты на дорогах общего пользования местного значения на участках Победа – Барышевка и Корнеевка – Недра – Згуровка – Березань.

Ранее мы писали, что разоблачено еще одно хищение средств при строительстве Подольского моста : речь идет о 24 млн гривен.

Фото: из открытых источников