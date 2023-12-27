Бронирование средств на покупку нового жилья вместо разрушенного теперь доступно в «Дії»

В Украине с сегодняшнего дня приступают к выплате компенсаций тем украинцам, чье жилье разрушили россияне. Денежные средства на покупку нового жилья теперь можно забронировать в «Дії».

Об этом сообщают в Министерстве восстановления Украины.

Чтобы забронировать средства для покупки дома или квартиры, необходимо иметь сертификат на жилье. Также важно отказаться от права собственности на уничтоженную недвижимость. Это можно сделать у нотариуса с правами государственного регистратора или в Центре предоставления административных услуг.

Для этого нужно иметь заявление, документ, удостоверяющий право собственности и технический отчет о полном уничтожении имущества, который выдает комиссиями органов местного самоуправления.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо обновить «Дію» до последней версии и открыть «Сертификаты на жилье» в разделе «єВідновлення». После этого нужно нажать «Забронировать средства».

В течение 5 рабочих дней поступит подтверждение в приложении «Дія» о том, что средства забронированы. После этого у вас есть 30 дней, чтобы оформить сделку купли-продажи нового жилья. Если вы не успеете за это время, нужно будет повторно подавать заявление на бронирование средств в «Дії».

Приобрести можно любую квартиру или дом – первичку или вторичку, в любом регионе страны, независимо от того, где находится разрушенная недвижимость.

Если стоимость выбранной недвижимости выше стоимости сертификата вы можете доплатить из собственных средств. Вместе с тем можно объединить несколько сертификатов для приобретения одного объекта недвижимости. Если цена недвижимости меньше, чем номинал сертификата – разницу вы можете получить уже с принятием процедуры взыскания репараций с РФ.

Также в январе – феврале 2024 года планируется запустить реализацию сертификатов на приобретение стройматериалов и заказ работ для тех, кто хочет построить новый дом самостоятельно, на собственном земельном участке.

Раньше мы писали, купля-продажа автомобиля и обмен сертификата на жилье: какие новые услуги появились в «Дії».

Фото: из открытых источников