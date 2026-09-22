Бурбон Buffalo Trace — свідок фронтиру, бізонів та нападу індіанців

Buffalo Trace із Кентуккі з’явився раніше за заснування штату і створювався у місці, де дороги протоптували бізони, а дослідники фронтиру билися з індіанцями за землю. Разом із Drinksetter , проєктом про міцний алкоголь, розповідаємо, як цей напій розливають уже 200 років.

Даніель Бун був озброєний топором, рушницею і мисливським ножем. Темним ранком березня 1775 року він вирушив шляхом, який навіть складно так назвати — то були малопрохідні ліси, болота та гірські кряжі, які населяли ворожі племена черокі, шауні та ірокези. Завдання Буна полягало в одному — знайти дорогу до того, що пізніше назвуть штатом Кентуккі.

Бун належав до лонгхантерів — так називали піонерів невивченої Америки, які могли провести місяці чи навіть рік поза колоніями. Вирушивши в далечінь, Бун узяв із собою 35 дроворубів, щоб прорубити шлях завдовжки 320 кілометрів, який назвуть Дикою Дорогою.

Даніель Бун не мав багато спільного з бурбоном, однак без нього цього напою в штаті Кентуккі могло б і не з’явитися. Уже в тому самому році, коли він прорубив шлях до нового фронтиру, в Кентуккі почали будувати місто Франкфорт, де брати Вілліс та Генкок Лі заснували невелику дистилярню біля річки Кентуккі. Камені, закладені братами Лі, простоять 200 років, а навколо них збудують нові заводи й склади, що стануть частиною Buffalo Trace.

Назва бурбону Buffalo Trace відсилає до історії фронтиру — кажуть, що лонгхантери на кшталт Даніеля Буна, опинившись у повністю незнайомій місцевості, орієнтувалися за стежками, протоптаними бізонами. Звідси і назва.

Як і дослідники дикої непідкореної Америки, заводи Buffalo Trace теж потерпали під натиском природи та стихій, але не піддалися. У 1882 році дистилярня згоріла від удару блискавки, у 1937-му приміщення затопило через повені, а в 2025-му вода знову вийшла з берегів. Buffalo Trace не зламали не тільки лиха, а й сухий закон. Бурбон із Франкфорта був одним із чотирьох алкогольних напоїв штату, які отримали ліцензію на продаж. Від скасування сухого закону і ведуть історію проданих бочок бурбону Buffalo Trace — станом на 2025 рік продано дев’ять мільйонів.

Buffalo Trace ніколи не був сімейним бізнесом — за більше ніж 200 років заводом володіли два брати, полковник конфедератської армії та мер міста, до того ж бізнес отримав свою сучасну назву лише 1999 року. Головне тут не назва і власник, а прив’язка до місця — тих самих каменів, закладених братами Лі, навколо яких вже 200 років зберігають бурбон.

Сьогодні бурбон Buffalo Trace — один із рекордсменів за кількістю премій серед американських бурбонів. Смаковий профіль напою виділяється серед важких бурбонів — він легший, має післясмак тютюну, меду, солоду, цитрусових та пряних спецій, а в ароматиці присутні карамель і ваніль. А якщо розбавити його водою, як часто роблять у США, проступають ноти м’яти та анісу.