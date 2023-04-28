Де замовити спаржу: 10 українських виробників

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Марія Банько
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В Україні розпочався сезон спаржі, і фермери з різних регіонів України вже почали приймати замовлення.

Підготували добірку пропозицій з цінами та умовами.

Спаржа Приорілля

Фермерське господарство з Дніпра вирощує спаржу та артишоки. Сезон спаржі вже розпочали.

Ціна: 300 гривень за кілограм, 280 гривень – при замовленні від 3 кілограмів.
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Спаржа Подніпров‘я

Фермерське господарство в Кременчузі. Вже приймають замовлення на спаржу, першу відправку планують за тиждень.

Ціна: 230 гривень за кілограм
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Organic svit

Свіжа спаржа з Миколаєва. Виробник запевняє, що не використовує гербіциди та здійснює відправку в день замовлення.

Ціна: 280 гривень за кілограм
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Спаржа Закарпаття

Родинний бізнес на Закарпатті: засновник Мирон разом з дружиною вже два роки займається вирощуванням спаржі.

Ціна: 350 гривень за кілограм
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Зелені вершини

Мар’яна Довгун вирощує спаржу у Волиці на Львівщині. Сезон спаржі вже офіційно відкрили. Замовлення приймають телефоном та в соціальних мережах, відправляють «Новою поштою».

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Спаржа та лаванда з Вінниччини

Неподалік від Вінниці вирощують лаванду (лавандове поле – популярна локація для фотосесій) та спаржу. Сезон спаржі вже розпочато, замовлення мають відправляти з 1 травня.

Ціна: 300 гривень за кілограм
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Elenka Helenka

Сімейна ферма на Київщині. Вирощують спаржу та лохину та ведуть про це цікавий блог в Instagram.

Ціна: 300 гривень за кілограм
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Добра спаржа

Ще одне родинне господарство, яке вирощує спаржу у Львові. Вже приймають та надсилають замовлення.

Ціна: 280 гривень за кілограм, 260 – при замовленні віл 5 кілограмів
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Лаванда та спаржа з міста Ромни

Фермерське господарство в Ромнах, яке спеціалізується на вирощуванні лікарської лаванди та спаржі.

Ціна: від 175 гривень за кілограм
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BroPro

Троє братів-фермерів з 2019 року вирощують спаржу в селі Царичанка (Дніпропетровська область). Перед стартом бізнесу проходили навчання в Нідерландах, звідти й привезли саджанці. Зараз вже почався збір врожаю. Мають розпочати приймати замовлення з дня на день.

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Виробників шукала ukraizha

Опубліковано: 28 квітня 2023
Made in ukraine українські бренди
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