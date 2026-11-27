Мескаль припаде до смаку не всім. Димний та грубуватий, сировина для нього запікається в земляних печах, а майстри не хочуть змінювати рецептуру під смак іноземців. Разом із Drinksetter , проєктом про міцний алкоголь, розповідаємо про Marca Negra — мескаль, який готують як за часів предків.

На те, щоб дістатися півдня США з Оахаки в сапотеків, корінних мешканців Мексики, минало від 4 днів до двох тижнів. Стільки ж — щоб дістатися додому після невдалих спроб заробити в Америці. Після повернення пустелями, населеними бандитами чи ворожими індіанцями, вдома тисячі блудних синів підтримував мескаль. У буквальному сенсі: вирощування й ферментація мескалю були традиційним ремеслом сапотеків — своєрідними милицями, які підтримували їх після невдалої трудової міграції.

Сапотеків назвали так на честь сапоти — вічнозеленого дерева у південній Мексиці. Будучи людьми землі та природи, сапотеки знали, що мескаль — незручний напій, який диктує людині, як із ним поводитися, а не навпаки. Виготовлення мескалю навчало терпінню та смиренню.

Наприклад, на те, щоб знайти тобало чи магей мексікано — підвиди агави, з якої роблять мескаль, — потрібні дні, адже на відміну від інших видів, які збираються в групи, ці тяжіють до самотності. А на те, щоб дочекатися дозрівання агави тепестате, іде 20 років. Це робить мескаль старомодним напоєм, до якого важко застосувати індустріальні стандарти з великим серійним виробництвом — все у мескалю потребує неспішності.

«У мескалю свій час. Мескаль сам обирає тебе», — каже Педро Кінтанілья, співзасновник Marca Negra — бренду мескалю, який став кращим напоєм категорії в 2025 році в рамках WSWA Wine & Spirits Tasting Competition. Підприємець Кінтанілья та його напарник, стоматолог Томас Вільчіс, створили Marca Negra як данину поваги до напою, часу, старовиного ремесла і самих сапотеків. Перші кілька років кожна партія їхнього напою містила чорну мітку на етикетці — відбиток мескальєро, maestro de mezcal, який курує виробництво. Так не менш важливим за продукт стає той, хто його робив.

У багатьох виробників є спокуса перетворити мескаль на нову текілу — ще один напій з агави, який свого часу почали віддавати на експорт, а тому змінювали рецептуру під смаки іноземців та прискорювали культивування рослин. Кінтанілья і Вільчіс кажуть, що могли б використовувати хімічні прискорювачі для культивації врожаю агави, утім вони обирають іншу стратегію: «Ми хотіли, щоб майстри робили нам такий мескаль, який виготовляли б як для себе».

У мескалю незаслужена репутація більш мугиристого брата текіли. Він має димні та печені ноти через запікання piñas, серцевини агави, у земляних печах. Водночас він має менш округлий та менш пом’якшений смаковий профіль. Утім, Marca Negra залишається впертим напоєм і тут: «[Це напій] не для мешканців Мехіко, не для американців і не для когось іншого. Це справжнє втілення мескалю — саме такий, яким його п’ють у селищі».