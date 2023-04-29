Як готувати спаржу: розповідає шеф-кухар

Шеф-кухар Марко Черветті розповідає про те, як найкраще приготувати спаржу: чудовий продукт, сезон якого якраз розпочався.

Спаржа на пару

Спаржа має залишатися яскравою та пружною, тож варити її довго - не варіант. Спробуй приготувати її на пару: огорни знизу “букет” спаржі тканиною, постав вертикально у високу каструлю, налий на дно трошки води, закрийт кришкою і потримай на вогні хвилин 15-20. Потім просто зріж нижню частину спаржі.

Таку спаржу вже можна їсти. А можна 1-2 хвилини підсмажити на вершковому маслі з часником і додати витриманий тертий сир або бекон при подачі.

Маринована спаржа

Чудовий варіант - для закусок і салатів. Спаржу можна замаринувати в солі та оцті. Достатьно потримати пару годин в маринаді, а потім додавати до улюблених страв. Можна використовувати цілі стеблики, можна нарізати шматочками, а можна нарізати тонкими слайсами.

Чіпси зі спаржі

Наріж спаржу тонесенькими слайсами-смужечками та потримай у духовці, розігрітій до 80 °С, допоки спаржа не стане сухою.

Це найбільш смачні та корисні чіпси, які тільки можна собі уявити.